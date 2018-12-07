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В Прикамье молодая мать прятала тело младенца на балконе

Завершилось следствие по делу о смерти новорожденного найденного на балконе квартирного дома в Суксунском районе Прикамья. Следователями назначены соответствующие экспертизы и возбуждено уголовное дело предусмотренное статьёй «Убийство матерью новорожденного ребёнка». В результате расследования выяснилось, что ребёнок рождён уже мертвым. По оценке психиатров, женщина признана вменяемой.
В Прикамье молодая мать прятала тело младенца на балконе

По информации начальника следственного отдела Дмитрия Постникова, уголовное дело закрыли из-за отсутствия доказательств состава преступления. Следователи установили, что мать не имела злого умысла в отношении новорождённого и не причастна к его смерти.

Женщина состояла на учете беременных, имела все необходимые сертификаты. Но когда пришёл срок родов, она не появилась в больнице. Врачи проинформировали об этом полицию, сотрудники приехали по указанному адресу и допросили женщину. Она честно поведала о случившемся и призналась, что хранила тело младенца на балконе. Психиатры объясняют её действия последствием тяжелой утраты и послеродовой депрессией. Женщина находилась в состоянии шока, вынесла тело ребёнка на балкон и боялась кому-либо признаться в случившемся.

Известно, что жительница Прикамья скрывала свою беременность от супруга. Они с мужем часто ссорились, и он не знал о её положении. Оба проверены на детекторе лжи, который не выявил признаков обмана.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:34

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