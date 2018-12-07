Михаил Шуфутинский вернулся в Россию ради новой возлюбленной





Шуфутинский переехал из Америки обратно в Россию по просьбе своей 42-летней избранницы, которая не захотела покидать дочку от первого брака. Ради Светланы Уразовой шансонье оставил одноэтажный коттедж в Лос-Анджелесе и перебрался в старый подмосковный особняк. Дом в посёлке Сапожок возле Внуково исполнитель приобрёл больше 10 лет назад. На территории в 800 кв. метров работают двадцать человек прислуги.С Уразовой Шуфутинский сблизился после смерти жены Маргариты Гуцериевой. Танцовщица шоу-балета помогла певцу выйти из тяжёлой депрессии, став ему очень близкой. Тем не менее, до этого Шуфутинский заявлял, что больше никогда не женится, ведь для этого необходимо проявить большую ответственность, на которую в 70 лет он физически не способен.У шансонье есть двое сыновей и целых 7 внуков, которые и являются его семьёй и поддержкой. Воспитывает дочь и Уразова, поэтому не захотела надолго расставаться с наследницей, проживая в Америке.