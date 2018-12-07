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Психологи уверены, что Ольга Бузова всё ещё не готова к новым отношениям

Специалисты заявляют, что новоиспеченная певица Ольга Бузова по-прежнему не готова к тому, чтобы заводить новые отношения.
Психологи уверены, что Ольга Бузова всё ещё не готова к новым отношениям

По словам психологов, ведущая «Дома-2» получила сильную душевную травму после того, как ее любимый супруг Дмитрий Тарасов не только изменил ей и предал, но и буквально «вытер об нее ноги», не оставив после развода ни копейки.

Не секрет, что совсем скоро исполнится два года с того самого дня, когда Бузова вновь стала холостячкой, однако эксперты убеждены, что телезнаменитость до сих пор не оправилась от расставания с российским футболистом.

По мнению специалистов, на данный момент душевная травма Ольги настолько велика, что она боится мужчин, поэтому и не подпускает их к себе. Певица попросту испытывает страх быть вновь преданной и брошенной избранником.

«Она ушла в мир иной, не по-настоящему, а психологически» - подчеркивают психологи.

Психологи уверены, что Ольга Бузова всё ещё не готова к новым отношениям

Для Ольги даже мысли о новых романтических отношениях приводят к тому, что она впадает в депрессивное состояние, ведь вспоминает былое горе, отмечают эксперты.

Также специалисты уверены, что Бузова из-за того, что боится быть отверженной, может остаться до конца своих дней одна и именно поэтому недавно начала говорить о том, что подумывает усыновить или удочерить ребенка из детского дома, которому будет отдавать всю свою любовь и ласку. Ольга понимает, что этот человечек уж точно не вставит ей никогда нож в спину, заявляют психологи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:53

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