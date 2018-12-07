Расстроенный Влад Соколовский отреагировал на интервью Риты Дакоты
Знаменитость переживает из-за развода, уверены фанаты. Недавно на ему на глаза попало интервью Риты Дакоты для шоу "Нежный редактор". Расстроенный Влад Соколовский неоднозначно отреагировал на слова бывшей жены.
Певец не любит комментировать события, происходящие в личной жизни, однако интервью Риты Дакоты, его, видимо, задело. Влад Соколовский оставил на странице в социальной сети фразу: "В очередной раз на до и после".
Такое признание озадачило фанатов, считающих, что расставание с выпускницей "Фабрики звезд" причинило звезде боль. "Грустненько как то стало", "Не переживай, все наладится", "Влад, ты не такой, ты жизнерадостный", "Верни семью", "Интервью Риты посмотрел", - комментировали фанаты черно-белое фото грустного Влада Соколовского.
Артисты приняли решение развестись летом 2018 года. Рита Дакота узнала, что благоверный ей изменял на протяжении всей совместной жизни. Исполнительница не выдержала и подала на развод.
Известно, что Влад Соколовский и Рита Дакота венчались в церкви в 2015 году. Но теперь певица решила "аннулировать небесную связь" и развенчаться. Артистка рассказала, что не собирается разглашать подробности развода и называть имена многочисленных любовниц бывшего возлюбленного.
Певец не любит комментировать события, происходящие в личной жизни, однако интервью Риты Дакоты, его, видимо, задело. Влад Соколовский оставил на странице в социальной сети фразу: "В очередной раз на до и после".
Такое признание озадачило фанатов, считающих, что расставание с выпускницей "Фабрики звезд" причинило звезде боль. "Грустненько как то стало", "Не переживай, все наладится", "Влад, ты не такой, ты жизнерадостный", "Верни семью", "Интервью Риты посмотрел", - комментировали фанаты черно-белое фото грустного Влада Соколовского.
Артисты приняли решение развестись летом 2018 года. Рита Дакота узнала, что благоверный ей изменял на протяжении всей совместной жизни. Исполнительница не выдержала и подала на развод.
Известно, что Влад Соколовский и Рита Дакота венчались в церкви в 2015 году. Но теперь певица решила "аннулировать небесную связь" и развенчаться. Артистка рассказала, что не собирается разглашать подробности развода и называть имена многочисленных любовниц бывшего возлюбленного.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:48