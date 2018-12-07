АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Расстроенный Влад Соколовский отреагировал на интервью Риты Дакоты

Знаменитость переживает из-за развода, уверены фанаты. Недавно на ему на глаза попало интервью Риты Дакоты для шоу "Нежный редактор". Расстроенный Влад Соколовский неоднозначно отреагировал на слова бывшей жены.
Расстроенный Влад Соколовский отреагировал на интервью Риты Дакоты

Певец не любит комментировать события, происходящие в личной жизни, однако интервью Риты Дакоты, его, видимо, задело. Влад Соколовский оставил на странице в социальной сети фразу: "В очередной раз на до и после".

Такое признание озадачило фанатов, считающих, что расставание с выпускницей "Фабрики звезд" причинило звезде боль. "Грустненько как то стало", "Не переживай, все наладится", "Влад, ты не такой, ты жизнерадостный", "Верни семью", "Интервью Риты посмотрел", - комментировали фанаты черно-белое фото грустного Влада Соколовского.

Артисты приняли решение развестись летом 2018 года. Рита Дакота узнала, что благоверный ей изменял на протяжении всей совместной жизни. Исполнительница не выдержала и подала на развод.

Известно, что Влад Соколовский и Рита Дакота венчались в церкви в 2015 году. Но теперь певица решила "аннулировать небесную связь" и развенчаться. Артистка рассказала, что не собирается разглашать подробности развода и называть имена многочисленных любовниц бывшего возлюбленного.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
В России 178 Volkswagen Touareg отзовут из-за
Yota обрушила цены на безлимитный мобильный
Расстроенный Влад Соколовский отреагировал на
GM-АвтоВАЗ решил продлить жизнь внедорожнику
Жена Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что
Учёные: Влияние социальных сетей на детскую
Сергей Безруков впервые выложил в Сеть снимок
Энтузиасты заменили заводскую подвеску ВАЗ 2101
Apple Watch Series 4 получит возможность измерять
Официальный Всероссийский Дед Мороз подумывает
Алена Рапунцель в Доме-2 зарабатывает намного
Ольга Бузова откровенным поведением и нарядами
Украина сомневается, что по Крымскому мосту будут
В Калининградской области возле инфекционного
В Прикамье молодая мать прятала тело младенца на
Особенная дочь Светланы Зейналовой впервые спела
Смартфон Samsung Galaxy S10 с двумя камерами
Запатентованная крышка двигателя стала
Психологи уверены, что Ольга Бузова всё ещё не
Ученые назвали неожиданные причины, не дающие
Анна Семенович жестко ответила поклонникам на
Звезды, ставшие счастливыми родителями в 2018 году
Владимир Жириновский убеждён, представителей
В Калининграде в квартире нашли мертвым
Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина
Компания Кенеса Ракишева запустила автоклав в
Бывший спецагент США рассказал, что в Розуэлле
В Сети опубликовали тизер VIII сезона «Игры
Ольга Слуцкер показала на шуточном видео
Просмотреть все новости