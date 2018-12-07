АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Сергей Безруков впервые выложил в Сеть снимок сына сделанный на семейной прогулке.

Российский актёр Сергей Безруков впервые опубликовал фото своего младшего ребёнка. Снимок сделан актёром во время прогулки.
Сергей Безруков впервые выложил в Сеть снимок сына сделанный на семейной прогулке.

Семья известного по сериалам «Бригада» и «Участок» актёра Сергея Безрукова недавно пополнилась ещё одним ребёнком. У него с женой Анной Матисон есть дочь Мария, а теперь появился сын Степан.

Популярный российский артист выложил в своём официальном аккаунте в Instagram селфи-фото, где он запечатлел первую прогулку своего сына в коляске и своё счастливое выражения лица.

Поклонники творчества Безрукова поздравили маленького Степана с первой в его жизни прогулкой и оставили теплые пожелания семье актёра.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
В России 178 Volkswagen Touareg отзовут из-за
Yota обрушила цены на безлимитный мобильный
Расстроенный Влад Соколовский отреагировал на
GM-АвтоВАЗ решил продлить жизнь внедорожнику
Жена Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что
Учёные: Влияние социальных сетей на детскую
Сергей Безруков впервые выложил в Сеть снимок
Энтузиасты заменили заводскую подвеску ВАЗ 2101
Apple Watch Series 4 получит возможность измерять
Официальный Всероссийский Дед Мороз подумывает
Алена Рапунцель в Доме-2 зарабатывает намного
Ольга Бузова откровенным поведением и нарядами
Украина сомневается, что по Крымскому мосту будут
В Калининградской области возле инфекционного
В Прикамье молодая мать прятала тело младенца на
Особенная дочь Светланы Зейналовой впервые спела
Смартфон Samsung Galaxy S10 с двумя камерами
Запатентованная крышка двигателя стала
Психологи уверены, что Ольга Бузова всё ещё не
Ученые назвали неожиданные причины, не дающие
Анна Семенович жестко ответила поклонникам на
Звезды, ставшие счастливыми родителями в 2018 году
Владимир Жириновский убеждён, представителей
В Калининграде в квартире нашли мертвым
Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина
Компания Кенеса Ракишева запустила автоклав в
Бывший спецагент США рассказал, что в Розуэлле
В Сети опубликовали тизер VIII сезона «Игры
Ольга Слуцкер показала на шуточном видео
Просмотреть все новости