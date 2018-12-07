Сергей Безруков впервые выложил в Сеть снимок сына сделанный на семейной прогулке.
Российский актёр Сергей Безруков впервые опубликовал фото своего младшего ребёнка. Снимок сделан актёром во время прогулки.
Семья известного по сериалам «Бригада» и «Участок» актёра Сергея Безрукова недавно пополнилась ещё одним ребёнком. У него с женой Анной Матисон есть дочь Мария, а теперь появился сын Степан.
Популярный российский артист выложил в своём официальном аккаунте в Instagram селфи-фото, где он запечатлел первую прогулку своего сына в коляске и своё счастливое выражения лица.
Поклонники творчества Безрукова поздравили маленького Степана с первой в его жизни прогулкой и оставили теплые пожелания семье актёра.
Семья известного по сериалам «Бригада» и «Участок» актёра Сергея Безрукова недавно пополнилась ещё одним ребёнком. У него с женой Анной Матисон есть дочь Мария, а теперь появился сын Степан.
Популярный российский артист выложил в своём официальном аккаунте в Instagram селфи-фото, где он запечатлел первую прогулку своего сына в коляске и своё счастливое выражения лица.
Поклонники творчества Безрукова поздравили маленького Степана с первой в его жизни прогулкой и оставили теплые пожелания семье актёра.
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:12