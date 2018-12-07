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В России 178 Volkswagen Touareg отзовут из-за ремней безопасности

В России 178 Volkswagen Touareg отзовут из-за неисправного ремня безопасности. VIN-номера машин передаёт Росстандарт на официальном сайте.
В России 178 Volkswagen Touareg отзовут из-за ремней безопасности

Внедорожники Volkswagen Touareg в количестве 178 авто будут отозваны на ремонт неисправного ремня безопасности. Как передаёт Росстандарт, технический осмотр выявил проблему с держателем замка у правого заднего кресла. Деталь по прочности не соответствует существующим требованием, поэтому в случае возникновения ДТП есть риск травмы для пассажира.

Volkswagen свяжется со всеми 178 владельцами, которым нужно будет приехать в сервисные центры для устранения недоработки. Замена замка будет бесплатной.

На сайте Росстандарта также можно ознакомиться с VIN-номерами тех Touareg, в которых были замечены бракованные ремни безопасности. Все автомобили были проданы в текущем году. Напомним, что с начала 2018-го в России реализовали всего около 4 тысяч кроссоверов третьего поколения Volkswagen.

В ноябре число проданных Touareg стало рекордным и составило 678 машин. Тогда же модель стали предлагать в России с новым 4-цилиндровым турбодвигателем в качестве альтернативы "дизелю" V6 и бензиновому турбомотору.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:12

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