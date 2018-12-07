В Калининграде в квартире нашли мертвым 15-летнего школьника
В квартире, расположенной в Калининграде, обнаружили тело пятнадцатилетнего школьника. Имеется информация, что седьмого декабря приблизительно в семь часов утра родственники подростка заметили, что он лежит в кровати, не проявляя признаков жизни.
На место происшествия оперативно прибыла бригада медицинских специалистов быстрого реагирования. В итоге они констатировали смерть пятнадцатилетнего мальчика. Во время первичного осмотра специалисты не обнаружили следы криминала. Тело школьника направили в морг. Там специалисты установят причину смерти подростка. Следователям придётся провести работу для установления всех обстоятельств, а также причин, которые повлекли за собой такие непоправимые последствия.
«Dni24» ранее сообщали, что московский школьник получил очень серьёзные травмы позвоночника вследствие драки, которая произошла из-за девушки.
На место происшествия оперативно прибыла бригада медицинских специалистов быстрого реагирования. В итоге они констатировали смерть пятнадцатилетнего мальчика. Во время первичного осмотра специалисты не обнаружили следы криминала. Тело школьника направили в морг. Там специалисты установят причину смерти подростка. Следователям придётся провести работу для установления всех обстоятельств, а также причин, которые повлекли за собой такие непоправимые последствия.
«Dni24» ранее сообщали, что московский школьник получил очень серьёзные травмы позвоночника вследствие драки, которая произошла из-за девушки.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:19