АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды, ставшие счастливыми родителями в 2018 году
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина

Дмитрий Саблин, занимающий пост первого зампреда «БОЕВОГО БРАТСТВА» и председателя Патриотической платформы фракции «Единая Россия», получил благодарность от президента России Владимира Путина. Сопредседатель направления «Антимайдан» отмечен за помощь при подготовке выборов, пишет antimaidan.ru
Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина

Благодарственное письмо Саблину торжественно вручил Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента. Церемония проходила на съезде единороссов.

7 и 8 декабря в РФ проводится 18-й съезд членов партии «ЕР». Первый день мероприятия посвящен трем дискуссионным площадкам: «Лидерство», «Открытость», «Обновление», на которых депутаты подводят итоги и обсуждают планы на будущее.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 16:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple Watch Series 4 получит возможность измерять
Официальный Всероссийский Дед Мороз подумывает
Алена Рапунцель в Доме-2 зарабатывает намного
Ольга Бузова откровенным поведением и нарядами
Украина сомневается, что по Крымскому мосту будут
В Калининградской области возле инфекционного
В Прикамье молодая мать прятала тело младенца на
Особенная дочь Светланы Зейналовой впервые спела
Смартфон Samsung Galaxy S10 с двумя камерами
Запатентованная крышка двигателя стала
Психологи уверены, что Ольга Бузова всё ещё не
Ученые назвали неожиданные причины, не дающие
Анна Семенович жестко ответила поклонникам на
Звезды, ставшие счастливыми родителями в 2018 году
Владимир Жириновский убеждён, представителей
В Калининграде в квартире нашли мертвым
Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина
Компания Кенеса Ракишева запустила автоклав в
Бывший спецагент США рассказал, что в Розуэлле
В Сети опубликовали тизер VIII сезона «Игры
Ольга Слуцкер показала на шуточном видео
Муж Ксении Собчак Виторган засветился в компании
Ольгу Серябкину раскритиковали за откровенное
В Техасе местная жительница засняла на закате НЛО
Новый смартфон Huawei P Smart засветился в
Прохор Шаляпин посвятил стихи Цымбалюк-Романовской
Учёные раскрыли секрет появления вдохновения
Инсайдеры: Новый Land Rover Defender 2019 года
Apple добавил поддержку USB-ключа безопасности
Мать Рапунцелей выступит в конкурсе «Человек года
Просмотреть все новости