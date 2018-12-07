Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина
Дмитрий Саблин, занимающий пост первого зампреда «БОЕВОГО БРАТСТВА» и председателя Патриотической платформы фракции «Единая Россия», получил благодарность от президента России Владимира Путина. Сопредседатель направления «Антимайдан» отмечен за помощь при подготовке выборов, пишет antimaidan.ru
Благодарственное письмо Саблину торжественно вручил Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента. Церемония проходила на съезде единороссов.
7 и 8 декабря в РФ проводится 18-й съезд членов партии «ЕР». Первый день мероприятия посвящен трем дискуссионным площадкам: «Лидерство», «Открытость», «Обновление», на которых депутаты подводят итоги и обсуждают планы на будущее.
Благодарственное письмо Саблину торжественно вручил Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента. Церемония проходила на съезде единороссов.
7 и 8 декабря в РФ проводится 18-й съезд членов партии «ЕР». Первый день мероприятия посвящен трем дискуссионным площадкам: «Лидерство», «Открытость», «Обновление», на которых депутаты подводят итоги и обсуждают планы на будущее.
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 16:15