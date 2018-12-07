Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина





Благодарственное письмо Саблину торжественно вручил Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента. Церемония проходила на съезде единороссов.7 и 8 декабря в РФ проводится 18-й съезд членов партии «ЕР». Первый день мероприятия посвящен трем дискуссионным площадкам: «Лидерство», «Открытость», «Обновление», на которых депутаты подводят итоги и обсуждают планы на будущее.