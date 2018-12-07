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Компания Кенеса Ракишева запустила автоклав в Амурской области

Российский добытчик золота - компания Petropavlovsk обогатила первый концентрат на новом автоклаве. На начало декабря извлечено 93% от прогнозируемого уровня в 98%, обработано 320 тонн.

В первом квартале следующего года Petropavlovsk планирует запустить отлаженное производство предназначенного на продажу золота из технологически упорной руды. Открытие 3 и 4 автоклава состоится во втором квартале. Пока предприятие занимается рядовыми пусконаладочными работами на второй линии.
Компания Кенеса Ракишева запустила автоклав в Амурской области

В начале октября Petropavlovsk дал старт второй установке флотации на Маломыре. За осень при использовании первой линии удалось произвести 17 тыс. концентрата. Теперь обе рабочие линии выведены на 100-процентную проектную мощность. Эксперты прогнозируют, что к концу года предприятие произведет 43 тыс. тонн концентрата, содержащего 50 тыс. унций чистого золота.

Акционер Кенес Ракишев считает, что запуск нового оборудования поможет компании в разы нарастить объемы добычи и быстро довести тоннаж металла до уровня, которого хватит на годы вперед. Добиться цели Petropavlovsk сможет за счет внушительных запасов упорных руд.

Petropavlovsk, входящий в пятерку лучших золотодобытчиков, работает на месторождениях Албын, Маломыр, Пионер, Покровский рудник. Кенес
Ракишев держит 22,4% акций, успешно торгуемых на Лондонской бирже.

Кенес Ракишев - казахстанский бизнесмен, акционер и председатель совета директоров АО «Казкоммерцбанк», председатель совета директоров холдинга SAT & Company, Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 16:11

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