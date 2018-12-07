Компания Кенеса Ракишева запустила автоклав в Амурской области





В первом квартале следующего года Petropavlovsk планирует запустить отлаженное производство предназначенного на продажу золота из технологически упорной руды. Открытие 3 и 4 автоклава состоится во втором квартале. Пока предприятие занимается рядовыми пусконаладочными работами на второй линии.В начале октября Petropavlovsk дал старт второй установке флотации на Маломыре. За осень при использовании первой линии удалось произвести 17 тыс. концентрата. Теперь обе рабочие линии выведены на 100-процентную проектную мощность. Эксперты прогнозируют, что к концу года предприятие произведет 43 тыс. тонн концентрата, содержащего 50 тыс. унций чистого золота.Акционер Кенес Ракишев считает, что запуск нового оборудования поможет компании в разы нарастить объемы добычи и быстро довести тоннаж металла до уровня, которого хватит на годы вперед. Добиться цели Petropavlovsk сможет за счет внушительных запасов упорных руд.Petropavlovsk, входящий в пятерку лучших золотодобытчиков, работает на месторождениях Албын, Маломыр, Пионер, Покровский рудник. КенесРакишев держит 22,4% акций, успешно торгуемых на Лондонской бирже.Кенес Ракишев - казахстанский бизнесмен, акционер и председатель совета директоров АО «Казкоммерцбанк», председатель совета директоров холдинга SAT & Company, Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures.