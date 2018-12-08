АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Новая модель часов-скелетонов от Xiaomi и CIGA Design оценена в 145 долларов

В рамках объявленной краудфандинговой кампании Xiaomi и CIGA Design представили часы в корпусе скелетон с открытым механизмом стоимостью в 145 долларов. Очередная, третья модель скелетонов получила название Mechanical Watch Z Series.
Новая модель часов-скелетонов от Xiaomi и CIGA Design оценена в 145 долларов

Внешняя и внутренняя часть скелетонов Mechanical Watch Z Series закрыты прозрачным стеклом из искусственного сапфира, и установлены в корпус, сделанный из нержавеющей стали. Оснастили новую модель часов механизмом Sea-Gull с дополнительным автоматическим заводом. Часы водонепроницаемы и выдерживают погружение до тридцати метров.

В комплекте к часам предлагаются силиконовые ремешки, выполненные в трёх цветах – чёрном, синем и красном. В будущем планируют выбор расширить кожаными ремешками, а пока покупатель может пользоваться стандартным силиконовым или подобранным на своё усмотрение любым другим необходимого размера.

Краудфандинговые платформы уже сейчас принимают заказы на совместное творение Xiaomi и CIGA Designe. Буквально за несколько часов на них поступило уже около пятисот заявок. Продлится кампания две недели, а поставки начнутся с середины января будущего года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 05:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые напомнили о малоизвестных полезных
Новая модель часов-скелетонов от Xiaomi и CIGA
Ольга Орлова показала в Instagram пикантное фото
Nissan объявила о старте приёма заявок на
Гибкие смартфоны получат тонкое защитное стекло
Фанаты: После смены имиджа Анна Хилькевич
Эксперты назвали 6 естественных способов
Polestar продемонстрировала первые испытания
В Instagram обговаривают беременность Виктории
Bronco получила официальное разрешение на выпуск
Уфологи: Из-за парада планет Нибиру приблизится к
Учёные: Крепкий и здоровый сон зависит от
Учёные: Ритуал убийства вампиров может объяснить
Эксперты рассказали, как жителям Санкт-Петербурга
Компания Vivo показала на качественных рендерах
В "Сколково" при демонстрации упал прототип
Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала детей Павла
Опубликованы новые фото с Марса, сделанные зондом
Дочь Владимира Машкова показала фотографию его
Учёные: Жир в области живота повышает риски
Дмитрий Тарасов сказал, что мечтает о втором
Стройная Анфиса Чехова сравнила себя с Анной
Учёные назвали точную дату возможного падения на
Михаил Шуфутинский вернулся в Россию ради новой
Ученые: Онлайн-знакомства связаны с числом Данбара
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
В России 178 Volkswagen Touareg отзовут из-за
Yota обрушила цены на безлимитный мобильный
Расстроенный Влад Соколовский отреагировал на
GM-АвтоВАЗ решил продлить жизнь внедорожнику
Просмотреть все новости