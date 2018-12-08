Новая модель часов-скелетонов от Xiaomi и CIGA Design оценена в 145 долларов





Внешняя и внутренняя часть скелетонов Mechanical Watch Z Series закрыты прозрачным стеклом из искусственного сапфира, и установлены в корпус, сделанный из нержавеющей стали. Оснастили новую модель часов механизмом Sea-Gull с дополнительным автоматическим заводом. Часы водонепроницаемы и выдерживают погружение до тридцати метров.В комплекте к часам предлагаются силиконовые ремешки, выполненные в трёх цветах – чёрном, синем и красном. В будущем планируют выбор расширить кожаными ремешками, а пока покупатель может пользоваться стандартным силиконовым или подобранным на своё усмотрение любым другим необходимого размера.Краудфандинговые платформы уже сейчас принимают заказы на совместное творение Xiaomi и CIGA Designe. Буквально за несколько часов на них поступило уже около пятисот заявок. Продлится кампания две недели, а поставки начнутся с середины января будущего года.