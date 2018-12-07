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Энтузиасты заменили заводскую подвеску ВАЗ 2101 на деревянную и показали на видео тест-драйв

Автомеханики из России решили провести эксперимент. Энтузиасты произвели замену заводской подвески старенького «Жигулёнка» на деревянную версию. Затем транспортному средству устроили тест-драйв.
Энтузиасты заменили заводскую подвеску ВАЗ 2101 на деревянную и показали на видео тест-драйв

В Youtube появилось видео, которое демонстрирует, как мастера с ВАЗ 2101 снимают «родные» тяги, а также заменяют на деревянную рейку, размерами 50х50, приобретённую в магазине стройматериалов. Транспортное средство после этого отправили на испытания в рамках заснеженного отечественного бездорожья. Необычные запчасти не смогли выдержать такого сурового тест-драйва. По словам авторов видео, это связано с большими нагрузками, воздействующими на запчасти. Участники эксперимента отмечают, что тяги, сделанные из клееной фанеры, смогли бы прослужить намного дольше деревянных брусков.

«Dni24» ранее сообщали, что M-Sport Poland было представлено новое раллийное транспортное средство на базе хэтчбека версии Ford Fiesta.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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