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Муж Ксении Собчак Виторган засветился в компании красивых девушек

В то время, как бывшая телеведущая Дома-2 Ксения Собчак решает политические вопросы, её муж не скучает, а проводит своё время в компании девушек.
Муж Ксении Собчак Виторган засветился в компании красивых девушек

Накануне, Максим был приглашён в качестве ведущего мероприятия, на котором выбирали "Мисс Офис-2018". Оценивали девушек такие знаменитости как Ирина Хакамада, Александр Шоуа и многие другие.

Как и принято во всех конкурсах красоты, девушки прошли испытания, благодаря которым жюри было легче принять решение и выбрать лучшую. Конкурс разделился на несколько этапов: в первом они вышли в платьях цвета индиго и рассказали о себе. Далее последовало дефиле купальников. Свои таланты и ум красавицы смогли показать в последних этапах.

Главный приз - корона и два миллиона рублей, достались очаровательной Елене из Екатеринбурга. Остальные участницы получили подарки от партнёров мероприятия. Конкурс "Мисс Офис-2018", носил в себе немного юмористический характер, девушки не только демонстрировали свои таланты, но и чувство самоиронии.

После конкурса, мужа Ксении буквально окружили молодые девушки, а он не слишком сопротивлялся. Выставив фотографию с красавицами в свой Instagram, Максим отшутился подписью к фото - "Взял работу на дом".
Муж Ксении Собчак Виторган засветился в компании красивых девушек

Многие подписчики артиста позавидовали его работе, а кто-то поинтересовался, не выгонят ли его из дома. Конечно нашлись и те, кто высказался совсем негативно, но всё-таки положительных комментариев оказалось больше.



 
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ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:54

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