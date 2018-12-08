Гибкие смартфоны получат тонкое защитное стекло от Corning
Гибкие смартфоны получат тонкое стекло Gorilla Glass от Corning в 2019 году. Толщина защитного покрытия составит всего 0,1 миллиметра.
Corning сообщила о намерении выпускать защитное стекло, подходящее для гибких смартфонов под маркой Gorilla Glass. Как известно, подавляющее большинство девайсов укрепляют именно покрытием данной компании. Однако с новостями об устройствах со сгибающимися экранами возникли подозрения, что такие смартфоны не будут предусматривать стёкла.
Руководство Corning поспешило опровергнуть слухи, ведь в настоящий момент как раз разрабатывает новый гибкий материал, который при этом будет ультратонким. 0,1-миллиметровое стекло позволит защитить дисплей от ударов и царапин и сэкономить на замене весьма редких дорогих комплектующих.
Инсайдеры сообщают, что уже к 2019 году на рынке смартфонов будут представлены сразу несколько гнущихся моделей. Возможно, производители подстроят дату выхода новинок под готовность стекла от Corning. На сегодняшний день известно, что защитное покрытие способно изгибаться с 5-миллиметровым радиусом кривизны.
Corning сообщила о намерении выпускать защитное стекло, подходящее для гибких смартфонов под маркой Gorilla Glass. Как известно, подавляющее большинство девайсов укрепляют именно покрытием данной компании. Однако с новостями об устройствах со сгибающимися экранами возникли подозрения, что такие смартфоны не будут предусматривать стёкла.
Руководство Corning поспешило опровергнуть слухи, ведь в настоящий момент как раз разрабатывает новый гибкий материал, который при этом будет ультратонким. 0,1-миллиметровое стекло позволит защитить дисплей от ударов и царапин и сэкономить на замене весьма редких дорогих комплектующих.
Инсайдеры сообщают, что уже к 2019 году на рынке смартфонов будут представлены сразу несколько гнущихся моделей. Возможно, производители подстроят дату выхода новинок под готовность стекла от Corning. На сегодняшний день известно, что защитное покрытие способно изгибаться с 5-миллиметровым радиусом кривизны.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 02:10