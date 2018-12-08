АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Гибкие смартфоны получат тонкое защитное стекло от Corning

Гибкие смартфоны получат тонкое стекло Gorilla Glass от Corning в 2019 году. Толщина защитного покрытия составит всего 0,1 миллиметра.
Гибкие смартфоны получат тонкое защитное стекло от Corning

Corning сообщила о намерении выпускать защитное стекло, подходящее для гибких смартфонов под маркой Gorilla Glass. Как известно, подавляющее большинство девайсов укрепляют именно покрытием данной компании. Однако с новостями об устройствах со сгибающимися экранами возникли подозрения, что такие смартфоны не будут предусматривать стёкла.

Руководство Corning поспешило опровергнуть слухи, ведь в настоящий момент как раз разрабатывает новый гибкий материал, который при этом будет ультратонким. 0,1-миллиметровое стекло позволит защитить дисплей от ударов и царапин и сэкономить на замене весьма редких дорогих комплектующих.

Инсайдеры сообщают, что уже к 2019 году на рынке смартфонов будут представлены сразу несколько гнущихся моделей. Возможно, производители подстроят дату выхода новинок под готовность стекла от Corning. На сегодняшний день известно, что защитное покрытие способно изгибаться с 5-миллиметровым радиусом кривизны.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 02:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nissan объявила о старте приёма заявок на
Гибкие смартфоны получат тонкое защитное стекло
Фанаты: После смены имиджа Анна Хилькевич
Эксперты назвали 6 естественных способов
Polestar продемонстрировала первые испытания
В Instagram обговаривают беременность Виктории
Bronco получила официальное разрешение на выпуск
Уфологи: Из-за парада планет Нибиру приблизится к
Учёные: Крепкий и здоровый сон зависит от
Учёные: Ритуал убийства вампиров может объяснить
Эксперты рассказали, как жителям Санкт-Петербурга
Компания Vivo показала на качественных рендерах
В "Сколково" при демонстрации упал прототип
Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала детей Павла
Опубликованы новые фото с Марса, сделанные зондом
Дочь Владимира Машкова показала фотографию его
Учёные: Жир в области живота повышает риски
Дмитрий Тарасов сказал, что мечтает о втором
Стройная Анфиса Чехова сравнила себя с Анной
Учёные назвали точную дату возможного падения на
Михаил Шуфутинский вернулся в Россию ради новой
Ученые: Онлайн-знакомства связаны с числом Данбара
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
В России 178 Volkswagen Touareg отзовут из-за
Yota обрушила цены на безлимитный мобильный
Расстроенный Влад Соколовский отреагировал на
GM-АвтоВАЗ решил продлить жизнь внедорожнику
Жена Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что
Учёные: Влияние социальных сетей на детскую
Сергей Безруков впервые выложил в Сеть снимок
Просмотреть все новости