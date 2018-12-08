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Фанаты: После смены имиджа Анна Хилькевич превратилась в героя аниме

Новая прическа и стиль звезды озадачили фанатов. Они считают, что Анна Хилькевич после смены имиджа превратилась в героя аниме.
Фанаты: После смены имиджа Анна Хилькевич превратилась в героя аниме

Телезвезда подстригла челку, а также преобразила свой гардероб. Теперь мама, воспитывающая двух дочек, носит одежду в японском стиле. Многие фолловеры решили, что Анна Хилькевич специально копирует персонажей известных аниме-фильмов.

На последнем фото, опубликованном актрисой в микроблоге, звезда "Универа" позирует в синей короткой кофточке ощных ботинках. Фанаты обратили внимание на пепельный цвет волос Анны Хилькевич и оставили массу комментариев под постом: "Как будто парик, на куклу похожа", "Челки вам не к лицу", "Что за ужасная прическа, верните красотку назад", "Сейлор Мун", "Зачем вы сделали из себя Пикачу?".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:10

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