АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды, ставшие счастливыми родителями в 2018 году
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Украина сомневается, что по Крымскому мосту будут ходить поезда

После введения в мае этого года автомобильной части Крымского моста и нормальной её эксплуатации в Украине засомневались, что железнодорожная часть будет так же «жизнедеятельна» и по ней смогут ходить поезда. По этому вопросу разгораются целые «баталии» и строится масса различных версий.
Украина сомневается, что по Крымскому мосту будут ходить поезда

Как только Россия объявила о строительстве моста через Керченский пролив, так в Украине начались прогнозирования. Одни эксперты уверяли, что это в принципе невозможно из-за особенностей морского дна, другие говорили о нехватке денег в России на необходимое и что уж тут говорить о мосте. После постройки грандиозного сооружения вообще начались фантастические разговоры: украинские «аналитики» утверждали, что моста не существует и всё это декорации «Мосфильма», сообщает издание "Слово и Дело".

Но с введением в эксплуатацию автомобильной части моста интерес украинской стороны к нему не утих. Недавно Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, заявил о частичном проседании и поднятии опор Крымского моста. Он уверен, это не даст закончить строительство и ввести в эксплуатацию железнодорожную часть. Вывод Куркчи сделал из анализа «специалистами» Google-карт, на которых те и увидели метаморфозу с опорами.

Кстати, первый замминистра не одинок в своих утверждениях. Его поддерживает и Юрий Медовар, кандидат геолого-минералогических наук, продолжающий делать свои неутешительные прогнозы о будущем моста.

К счастью, ни одна из версий и утверждений украинских «специалистов» и «аналитиков» до сих пор не сбылась и вряд ли когда-то сбудется. Интересно, о чём они будут говорить после введения в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста и какие строить прогнозы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple Watch Series 4 получит возможность измерять
Официальный Всероссийский Дед Мороз подумывает
Алена Рапунцель в Доме-2 зарабатывает намного
Ольга Бузова откровенным поведением и нарядами
Украина сомневается, что по Крымскому мосту будут
В Калининградской области возле инфекционного
В Прикамье молодая мать прятала тело младенца на
Особенная дочь Светланы Зейналовой впервые спела
Смартфон Samsung Galaxy S10 с двумя камерами
Запатентованная крышка двигателя стала
Психологи уверены, что Ольга Бузова всё ещё не
Ученые назвали неожиданные причины, не дающие
Анна Семенович жестко ответила поклонникам на
Звезды, ставшие счастливыми родителями в 2018 году
Владимир Жириновский убеждён, представителей
В Калининграде в квартире нашли мертвым
Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина
Компания Кенеса Ракишева запустила автоклав в
Бывший спецагент США рассказал, что в Розуэлле
В Сети опубликовали тизер VIII сезона «Игры
Ольга Слуцкер показала на шуточном видео
Муж Ксении Собчак Виторган засветился в компании
Ольгу Серябкину раскритиковали за откровенное
В Техасе местная жительница засняла на закате НЛО
Новый смартфон Huawei P Smart засветился в
Прохор Шаляпин посвятил стихи Цымбалюк-Романовской
Учёные раскрыли секрет появления вдохновения
Инсайдеры: Новый Land Rover Defender 2019 года
Apple добавил поддержку USB-ключа безопасности
Мать Рапунцелей выступит в конкурсе «Человек года
Просмотреть все новости