Украина сомневается, что по Крымскому мосту будут ходить поезда
После введения в мае этого года автомобильной части Крымского моста и нормальной её эксплуатации в Украине засомневались, что железнодорожная часть будет так же «жизнедеятельна» и по ней смогут ходить поезда. По этому вопросу разгораются целые «баталии» и строится масса различных версий.
Как только Россия объявила о строительстве моста через Керченский пролив, так в Украине начались прогнозирования. Одни эксперты уверяли, что это в принципе невозможно из-за особенностей морского дна, другие говорили о нехватке денег в России на необходимое и что уж тут говорить о мосте. После постройки грандиозного сооружения вообще начались фантастические разговоры: украинские «аналитики» утверждали, что моста не существует и всё это декорации «Мосфильма», сообщает издание "Слово и Дело".
Но с введением в эксплуатацию автомобильной части моста интерес украинской стороны к нему не утих. Недавно Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, заявил о частичном проседании и поднятии опор Крымского моста. Он уверен, это не даст закончить строительство и ввести в эксплуатацию железнодорожную часть. Вывод Куркчи сделал из анализа «специалистами» Google-карт, на которых те и увидели метаморфозу с опорами.
Кстати, первый замминистра не одинок в своих утверждениях. Его поддерживает и Юрий Медовар, кандидат геолого-минералогических наук, продолжающий делать свои неутешительные прогнозы о будущем моста.
К счастью, ни одна из версий и утверждений украинских «специалистов» и «аналитиков» до сих пор не сбылась и вряд ли когда-то сбудется. Интересно, о чём они будут говорить после введения в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста и какие строить прогнозы.
Как только Россия объявила о строительстве моста через Керченский пролив, так в Украине начались прогнозирования. Одни эксперты уверяли, что это в принципе невозможно из-за особенностей морского дна, другие говорили о нехватке денег в России на необходимое и что уж тут говорить о мосте. После постройки грандиозного сооружения вообще начались фантастические разговоры: украинские «аналитики» утверждали, что моста не существует и всё это декорации «Мосфильма», сообщает издание "Слово и Дело".
Но с введением в эксплуатацию автомобильной части моста интерес украинской стороны к нему не утих. Недавно Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, заявил о частичном проседании и поднятии опор Крымского моста. Он уверен, это не даст закончить строительство и ввести в эксплуатацию железнодорожную часть. Вывод Куркчи сделал из анализа «специалистами» Google-карт, на которых те и увидели метаморфозу с опорами.
Кстати, первый замминистра не одинок в своих утверждениях. Его поддерживает и Юрий Медовар, кандидат геолого-минералогических наук, продолжающий делать свои неутешительные прогнозы о будущем моста.
К счастью, ни одна из версий и утверждений украинских «специалистов» и «аналитиков» до сих пор не сбылась и вряд ли когда-то сбудется. Интересно, о чём они будут говорить после введения в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста и какие строить прогнозы.
Политика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:36