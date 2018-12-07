Смартфон Samsung Galaxy S10 с двумя камерами появился на рендере





В Twitter инсайдер Samsung опубликовал первый рендер Galaxy S10. На изображении показана задняя панель флагмана с расположенными горизонтально двумя камерами. Сбоку от них находится вспышка. В версии Galaxy S10+, по предварительной информации, основная камера будет с тремя модулями. Кроме того, на рендере присутствует чехол, который совпадает с аксессуаром, выложенным ранее официальным производителем.Дизайн Samsung будет вдохновлён линейкой Note, однако существенных изменений ждать не стоит. В диагонали экран составит 6,44 дюймов. Дактилоскопический сканер встроят под дисплей.Из процессоров у Galaxy S10 может быть Exynos 9820 либо Snapdragon 855. Также владельцам смартфона будут доступны 6 гигабайтов оперативной памяти. В первых месяцах 2019 года Samsung проведёт официальный анонс Galaxy S10 и поделится более подробными его характеристиками.