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Смартфон Samsung Galaxy S10 с двумя камерами появился на рендере

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 с двумя основными камерами появился на первом изображении. В "старшей" версии гаджет получит дополнительный третий объектив.
Смартфон Samsung Galaxy S10 с двумя камерами появился на рендере

В Twitter инсайдер Samsung опубликовал первый рендер Galaxy S10. На изображении показана задняя панель флагмана с расположенными горизонтально двумя камерами. Сбоку от них находится вспышка. В версии Galaxy S10+, по предварительной информации, основная камера будет с тремя модулями. Кроме того, на рендере присутствует чехол, который совпадает с аксессуаром, выложенным ранее официальным производителем.

Дизайн Samsung будет вдохновлён линейкой Note, однако существенных изменений ждать не стоит. В диагонали экран составит 6,44 дюймов. Дактилоскопический сканер встроят под дисплей.

Из процессоров у Galaxy S10 может быть Exynos 9820 либо Snapdragon 855. Также владельцам смартфона будут доступны 6 гигабайтов оперативной памяти. В первых месяцах 2019 года Samsung проведёт официальный анонс Galaxy S10 и поделится более подробными его характеристиками.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:12

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