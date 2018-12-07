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Особенная дочь Светланы Зейналовой впервые спела с мамой на сцене

Недавно особенная дочь Светланы Зейналовой впервые в своей жизни спела с мамой на сцене перед огромной аудиторией. Журналистка выступила с Александрой на одном из благотворительных вечеров.
Особенная дочь Светланы Зейналовой впервые спела с мамой на сцене

Телеведущая поделилась радостной новостью с фанатами и подписчиками микроблога в Instagram. Она опубликовала видеозапись совместного с Сашей выступления. Дуэт исполнил любимую для многих песню кота Леопольда "Неприятность эту мы переживем".

Знаменитость призналась, что они очень волновались, так как обе пели впервые. Няня, которая снимала выступление на видео тоже сильно переживала - от волнения у нее тряслись руки.

Светлана поблагодарила Оксану Мостовлюк, которая пригласила на мероприятие и предоставила им такую возможность. Теледива рассказала, что для них это незабываемый фееричный опыт.

Светлана Зейналова пообещала концерты в "Олимпийском" и заграничные гастроли. "Какие вы молодцы", "Умницы", "Пели замечательно", "Очень душевно", "Сашенька и Светлана! Вы супер Звезды", - писали восхищенные фолловеры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:24

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