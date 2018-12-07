В Пермском крае мужчина развратил 7-летнюю девочку





Сообщается, что в июле 2018 года в райотдел поступило сообщение о совершении противоправных деяний в отношении ребенка. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения в районе предполагаемого преступления. Также полиция провела опрос возможных свидетелей.В течение суток был задержан подозреваемый. Предполагаемым преступником оказался 27-лений житель Пермского края. Если вина мужчины будет доказана, он получит около 17 лет тюремного заключения.