В Пермском крае мужчина развратил 7-летнюю девочку
Житель Пермского края может получить срок за развращение 7-летней девочки. Представители ГУ МВД Пермского края сообщили о том, как проходит расследование.
Сообщается, что в июле 2018 года в райотдел поступило сообщение о совершении противоправных деяний в отношении ребенка. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения в районе предполагаемого преступления. Также полиция провела опрос возможных свидетелей.
В течение суток был задержан подозреваемый. Предполагаемым преступником оказался 27-лений житель Пермского края. Если вина мужчины будет доказана, он получит около 17 лет тюремного заключения.
Сообщается, что в июле 2018 года в райотдел поступило сообщение о совершении противоправных деяний в отношении ребенка. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения в районе предполагаемого преступления. Также полиция провела опрос возможных свидетелей.
В течение суток был задержан подозреваемый. Предполагаемым преступником оказался 27-лений житель Пермского края. Если вина мужчины будет доказана, он получит около 17 лет тюремного заключения.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04