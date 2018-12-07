АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах силовых тренировок для мужчин старше 40 лет
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Эксперты рассказали о преимуществах силовых тренировок для мужчин старше 40 лет

Эксперты рассказали о преимуществах и важности силовых тренировок для мужчин в возрасте от 40 лет и старше. В этот период каждый поход в тренажёрный зал должен сопровождаться достаточным отдыхом и восстановлением, так как данные механизмы уже не работают также быстро, как в молодости.
Эксперты рассказали о преимуществах силовых тренировок для мужчин старше 40 лет

Опытные тренера утверждают, что основная часть мужского населения считает, что на пороге 40 лет им больше не нужно тренировать мышцы и тело, так как они сделали достаточно для этого в молодости. На практике же всё обстоит немного иначе. Важность силовых тренировок для мужчин 40+ невозможно переоценить, кроме того, они имеют и преимущества, например, предотвращают высыхание уже существующих мышц. Эксперты, в число которых вошли не только лучшие тренеры, но и массажисты, рекомендуют не пренебрегать упражнениями с тренажёрами, но в то же время учитывать некоторые возрастные особенности своего организма.

В первую очередь мужчинам 40 лет необходимо пересмотреть план тренировок на неделю, а также уяснить, что работа на рост мышц уже не имеет смысла, либо же будет не столь эффективна как ранее. Коме того, пятидневный тренинг придётся оставить в прошлом, заменив его тремя не слишком интенсивными тренировками, между которыми организму нужно обязательно дать время на восстановление. Учитывая возрастные особенности организма, нужно понимать, что главной задачей на этом этапе становится именно поддержание мышц в тонусе, а также сохранение гибкости тела. Для этого не обязательно заниматься йогой или чем-то подобным, а вот уделить больше времени разминке не помешает.
Эксперты рассказали о преимуществах силовых тренировок для мужчин старше 40 лет

Каждая из 3 тренировок, запланированных на неделю, должна проходить под лозунгом «Меньше, но лучше». Это значит, что чрезмерные нагрузки уже не принесут ожидаемого эффекта, и, скорее навредят, так как мышцы не успеют восстановиться к моменту следующих нагрузок. Таким образом, утверждают эксперты, силовые тренировки для мужчин 40 + имеют ряд преимуществ, ведь позволяют сохранить гибкость тела, а также не позволяют мышцам высыхать и уменьшаться в размере.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 14:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Жириновский убеждён, представителей
В Калининграде в квартире нашли мертвым
Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина
Компания Кенеса Ракишева запустила автоклав в
Бывший спецагент США рассказал, что в Розуэлле
В Сети опубликовали тизер VIII сезона «Игры
Ольга Слуцкер показала на шуточном видео
Муж Ксении Собчак Виторган засветился в компании
Ольгу Серябкину раскритиковали за откровенное
В Техасе местная жительница засняла на закате НЛО
Новый смартфон Huawei P Smart засветился в
Прохор Шаляпин посвятил стихи Цымбалюк-Романовской
Учёные раскрыли секрет появления вдохновения
Инсайдеры: Новый Land Rover Defender 2019 года
Apple добавил поддержку USB-ключа безопасности
Мать Рапунцелей выступит в конкурсе «Человек года
В Пермском крае мужчина развратил 7-летнюю девочку
Серена Уильямс посоветовала Меган Маркл перестать
Эксперты рассказали о преимуществах силовых
Марина Африкантова уверена, что Ольга Рапунцель
Ученые: Витамин С уменьшает вредное влияние
«Дом-2»: Алексей Безус и Милена Безбородова снова
В Курганской области пьяный отец до смерти избил
Опубликован список электрических суперкаров 2024
Инсайдер: Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20
Звезда сериала "Саша+Маша" грезит предстоящим
Исследование: Избыточный сон повышает риски
Майя Донцова могла умереть из-за скорой помощи,
Шведские учёные выявили старейший след вируса чумы
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой выпадают
Просмотреть все новости