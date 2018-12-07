Эксперты рассказали о преимуществах силовых тренировок для мужчин старше 40 лет





Опытные тренера утверждают, что основная часть мужского населения считает, что на пороге 40 лет им больше не нужно тренировать мышцы и тело, так как они сделали достаточно для этого в молодости. На практике же всё обстоит немного иначе. Важность силовых тренировок для мужчин 40+ невозможно переоценить, кроме того, они имеют и преимущества, например, предотвращают высыхание уже существующих мышц. Эксперты, в число которых вошли не только лучшие тренеры, но и массажисты, рекомендуют не пренебрегать упражнениями с тренажёрами, но в то же время учитывать некоторые возрастные особенности своего организма.В первую очередь мужчинам 40 лет необходимо пересмотреть план тренировок на неделю, а также уяснить, что работа на рост мышц уже не имеет смысла, либо же будет не столь эффективна как ранее. Коме того, пятидневный тренинг придётся оставить в прошлом, заменив его тремя не слишком интенсивными тренировками, между которыми организму нужно обязательно дать время на восстановление. Учитывая возрастные особенности организма, нужно понимать, что главной задачей на этом этапе становится именно поддержание мышц в тонусе, а также сохранение гибкости тела. Для этого не обязательно заниматься йогой или чем-то подобным, а вот уделить больше времени разминке не помешает.Каждая из 3 тренировок, запланированных на неделю, должна проходить под лозунгом «Меньше, но лучше». Это значит, что чрезмерные нагрузки уже не принесут ожидаемого эффекта, и, скорее навредят, так как мышцы не успеют восстановиться к моменту следующих нагрузок. Таким образом, утверждают эксперты, силовые тренировки для мужчин 40 + имеют ряд преимуществ, ведь позволяют сохранить гибкость тела, а также не позволяют мышцам высыхать и уменьшаться в размере.