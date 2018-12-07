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Запатентованная крышка двигателя стала особенностью нового Chevrolet Corvette

После публикации данных об улучшенной модификации спортивного автомобиля Chevrolet Corvette стали известны его уникальные особенности. Так, у двигателя спорткара появится специальная крышка, на которую несколько лет назад был получен патент.
Запатентованная крышка двигателя стала особенностью нового Chevrolet Corvette

Заявку на применение данной версии крышки двигателя автоконцерн General Motors получил еще в 2016 году. Затем появилась схема, на которой был изображен автомобиль, похожий на Chevrolet Corvette. В качестве крышки двигателя выступал «задний» капот.

В документе указывалось, что такая крышка предназначена для машин, у которых двигатель установлен сзади или посередине. Вентилируемый капот способен более эффективно охлаждать силовую установку не давая ей перегреваться.



 
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Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 17:00

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