Запатентованная крышка двигателя стала особенностью нового Chevrolet Corvette
После публикации данных об улучшенной модификации спортивного автомобиля Chevrolet Corvette стали известны его уникальные особенности. Так, у двигателя спорткара появится специальная крышка, на которую несколько лет назад был получен патент.
Заявку на применение данной версии крышки двигателя автоконцерн General Motors получил еще в 2016 году. Затем появилась схема, на которой был изображен автомобиль, похожий на Chevrolet Corvette. В качестве крышки двигателя выступал «задний» капот.
В документе указывалось, что такая крышка предназначена для машин, у которых двигатель установлен сзади или посередине. Вентилируемый капот способен более эффективно охлаждать силовую установку не давая ей перегреваться.
Заявку на применение данной версии крышки двигателя автоконцерн General Motors получил еще в 2016 году. Затем появилась схема, на которой был изображен автомобиль, похожий на Chevrolet Corvette. В качестве крышки двигателя выступал «задний» капот.
В документе указывалось, что такая крышка предназначена для машин, у которых двигатель установлен сзади или посередине. Вентилируемый капот способен более эффективно охлаждать силовую установку не давая ей перегреваться.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 17:00