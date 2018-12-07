Запатентованная крышка двигателя стала особенностью нового Chevrolet Corvette





Заявку на применение данной версии крышки двигателя автоконцерн General Motors получил еще в 2016 году. Затем появилась схема, на которой был изображен автомобиль, похожий на Chevrolet Corvette. В качестве крышки двигателя выступал «задний» капот.В документе указывалось, что такая крышка предназначена для машин, у которых двигатель установлен сзади или посередине. Вентилируемый капот способен более эффективно охлаждать силовую установку не давая ей перегреваться.