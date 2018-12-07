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Марина Африкантова уверена, что Ольга Рапунцель завидует своей младшей сестре Алене

Марина Африкантова рассказала про зависть Ольги Рапунцель. Несмотря на то, что блондинка принялась активно готовиться к свадьбе с Романом Капаклы, девушка все-таки успевает обсудить с участниками «Дома-2» самые интересные темы проекта.
Марина Африкантова уверена, что Ольга Рапунцель завидует своей младшей сестре Алене

Так, к примеру, вчера Марина заявила, что просто-таки убеждена в том, что «бренд» реалити-шоу завидует своей младшей сестре Алене Савкиной (Рапунцель-младшей). А все потому, что буквально весь коллектив проекта занял сторону будущей мамочки и продолжает активно поддерживать ее кандидатуру в конкурсе «Человек года 2018». Чего не скажешь о семействе Рапунцель-Дмитренко.

По словам Африкантовой, руководство и участники «Дома-2» не только любят Алену, но и уважают ее, ведь 20-летняя девушка никогда не участвовала в каких-то заговорах или громких скандалах.
Марина Африкантова уверена, что Ольга Рапунцель завидует своей младшей сестре Алене

Также Марина добавила, что Алена и Ольга - два совершенно разных человека, несмотря на то, что являются родными сестрами, которых воспитывала одна мама, а значит, девушки получили одинаковое воспитание. Возлюбленная Капаклы убеждена, что Рапунцель-старшая, создав на реалити-шоу собственный «бренд», отвернула от себя многих, не только телезрителей, но и коллег.

Как оказалось, Ольга не согласна с мнением Африкантовой. По словам длинноволосой красавицы, именно она помогла ее семейству попасть на известный проект, который сделал ее маму Татьяну Владимировну и младшую сестру Алену звездами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:49

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