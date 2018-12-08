Эксперты назвали 6 естественных способов избавления от похмелья
Исследователи назвали шесть естественных способов избавления от похмелья, не прибегая к помощи аспирина. Эксперты отмечают, что постинтоксикационное состояние возникает вследствие обезвоживания организма после употребления большого количества алкоголя.
По словам специалистов, спиртное повышает выработку мочи, приводя к жажде и сухости в ротовой полости. Чтобы избавится от похмелья, эксперты советуют употреблять минеральную воду либо напитки «электролиты». Сюда стоит отнести спортивные либо кокосовые коктейли. Для того, чтобы полностью восстановить силы, следует хорошо выспаться. В случае расстройств пищеварения лучше заварить имбирный чай, который поможет избавиться от рвоты и тошноты. За счёт пота лимфатическая система выгонит токсины, которые вредят здоровью. Действие алкоголя может замедлить употребление жирной пищи. Продукты с фруктозой также помогут избавиться от похмелья. Вследствие содержания калия мармелад помогает регидратации.
«Dni24» ранее сообщали, что учёные приступили к исследованиям того, как раны на человеческом теле могут заживать, не оставляя заметных рубцов.
По словам специалистов, спиртное повышает выработку мочи, приводя к жажде и сухости в ротовой полости. Чтобы избавится от похмелья, эксперты советуют употреблять минеральную воду либо напитки «электролиты». Сюда стоит отнести спортивные либо кокосовые коктейли. Для того, чтобы полностью восстановить силы, следует хорошо выспаться. В случае расстройств пищеварения лучше заварить имбирный чай, который поможет избавиться от рвоты и тошноты. За счёт пота лимфатическая система выгонит токсины, которые вредят здоровью. Действие алкоголя может замедлить употребление жирной пищи. Продукты с фруктозой также помогут избавиться от похмелья. Вследствие содержания калия мармелад помогает регидратации.
«Dni24» ранее сообщали, что учёные приступили к исследованиям того, как раны на человеческом теле могут заживать, не оставляя заметных рубцов.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:10