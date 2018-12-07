Ученые назвали неожиданные причины, не дающие сбрасывать вес





Рик Хей, который является специалистом по питанию рассказал, что кофе без сахара не способствует похудению. Он заверил, что кофеин ускоряет темп различных функций в организме и уровень сахара в крови начинает падать. В результате чего человек начинает употреблять пищу, чтобы восстановить показатели глюкозы. Также занятия спортом сразу после употребления углеводов не приносят должного эффекта. Ведь для их обработки организму нужно больше времени.Излишнее употребление соли или сахара тоже мешают похудеть. Также специалисты советуют пить фильтрованную воду, поскольку газированная содержит диоксид углерода, который приводит к увеличению веса. Самым неожиданным оказало то, что исследователи выяснили, воздействие атмосферного загрязнения увеличивает риск ожирения у людей страдающих диабетом 2 типа и гипертонией.