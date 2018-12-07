«Дом-2»: Алексей Безус и Милена Безбородова снова подрались





На реалити-шоу «Дом-2» произошла очередная потасовка. Несмотря на то, что Алексей и Милена недавно заявили, что дают своим отношениям последний шанс, спокойствию их парочке остается только сниться.Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена очередная драка Безбородовой и Безуса. Как видно на фотографиях, в этот раз блондинка довела избранника прямо-таки до бешенства, ведь Алексея не могли оттащить от Милены несколько участников проекта.С чего все началось, пока неизвестно, однако многие телезрители «Дома-2» уверены, что и в этот раз виновата во всем именно Безбородова, которая довольно давно прославилась на реалити-шоу как профессиональный провокатор.Практически вся потасовка Милены и Алексея сопровождалась криками, унижениями и агрессией, а в конце девушка и вовсе заявила, что ненавидит парня и совсем скоро ему отомстит за все то, что он с ней сделал.В итоге все закончилось тем, что Безбородову отвели в отдельную комнату, где девушка попыталась успокоиться, однако даже на этом скандал между влюбленными не подошел к концу.К слову, практически все руководство и участники «Дома-2» продолжают настаивать на том, чтобы ребята отпустили друг друга и попытались построить нормальные отношения с кем-то другим.