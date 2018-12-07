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Уфологи: Из-за парада планет Нибиру приблизится к Земле на смертельно опасное расстояние

Конспирологи заявили, что 16 декабря наступит парад планет, в котором впервые примет участие Нибиру. Из-за гравитационного взаимодействия всех планет Солнечной системы Нибиру приблизится к Земле на максимальное расстояние и станет видна так же отчетливо, как и Луна.
Уфологи: Из-за парада планет Нибиру приблизится к Земле на смертельно опасное расстояние

Кроме того, исследователи утверждают, что Нибиру примерно в девять раз больше Земли, поэтому такое сближение может сопровождаться катаклизмами: цунами, магнитными бурями и разгоном ядра планеты. Если такие условия действительно наступят, то жизнь на Земле прекратит существовать.

Однако ученые скептически относятся к таким выводам. Присутствуй в Солнечной системе объект, в девять раз превышающий размеры Земли, его бы обнаружили очень быстро. Более того, такую огромную планету смог бы увидеть в телескоп даже астроном любитель, но пока за доказательство существования Нибиру выдают сомнительного качества видеоролики.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 21:10

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