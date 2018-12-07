Уфологи: Из-за парада планет Нибиру приблизится к Земле на смертельно опасное расстояние
Конспирологи заявили, что 16 декабря наступит парад планет, в котором впервые примет участие Нибиру. Из-за гравитационного взаимодействия всех планет Солнечной системы Нибиру приблизится к Земле на максимальное расстояние и станет видна так же отчетливо, как и Луна.
Кроме того, исследователи утверждают, что Нибиру примерно в девять раз больше Земли, поэтому такое сближение может сопровождаться катаклизмами: цунами, магнитными бурями и разгоном ядра планеты. Если такие условия действительно наступят, то жизнь на Земле прекратит существовать.
Однако ученые скептически относятся к таким выводам. Присутствуй в Солнечной системе объект, в девять раз превышающий размеры Земли, его бы обнаружили очень быстро. Более того, такую огромную планету смог бы увидеть в телескоп даже астроном любитель, но пока за доказательство существования Нибиру выдают сомнительного качества видеоролики.
Кроме того, исследователи утверждают, что Нибиру примерно в девять раз больше Земли, поэтому такое сближение может сопровождаться катаклизмами: цунами, магнитными бурями и разгоном ядра планеты. Если такие условия действительно наступят, то жизнь на Земле прекратит существовать.
Однако ученые скептически относятся к таким выводам. Присутствуй в Солнечной системе объект, в девять раз превышающий размеры Земли, его бы обнаружили очень быстро. Более того, такую огромную планету смог бы увидеть в телескоп даже астроном любитель, но пока за доказательство существования Нибиру выдают сомнительного качества видеоролики.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 21:10