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В Instagram обговаривают беременность Виктории Лопыревой

В соцсетях начали обговаривать беременность Виктории Лопыревой. Модель не стала это комментировать, однако выложила в Instagram фото, на котором фолловеры отметили увеличившуюся грудь знаменитости, сочтя это за доказательство ее беременности.
В Instagram обговаривают беременность Виктории Лопыревой

После появившихся в Сети снимков Виктории Лопыревой, на которых она традиционные обтягивающие свои одеяния поменяла на более свободные наряды, которые не сковывают движения, поклонники заговорили о беременности. Пока модель не подтверждает и не опровергает данные слухи. Появившееся недавно в Instagram фото, где Виктория изображена в наряде, демонстрирующем крупным планом широкое декольте, заставило пользователей ещё больше поверить в её беременность. Подписчики начали активно обсуждать увеличившийся бюст Лопыревой. Также в интернете ходит много слухов касательно отцовства. Есть версия, что отцом ребенка модели может оказаться Виталий Мутко, являющийся известным российским политиком.
«Dni24» ранее сообщали, что популярный комик Эдди Мерфи стал в очередной раз отцом. Австралийская известная модель Пейдж Батчер родила актёру сына.

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:10

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