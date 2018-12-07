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Майя Донцова могла умереть из-за скорой помощи, которая долго не приезжала

Возлюбленная Алексея Купина – Майя Донцова чуть не попрощалась с жизнью, а все из-за несерьезной работы сотрудников скорой помощи.
Майя Донцова могла умереть из-за скорой помощи, которая долго не приезжала

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что одну из участниц реалити-шоу «Дом-2» экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. А чуть позже Майя призналась, что попала в больницу из-за того, что у нее была диагностирована апоплексия яичника.

Донцова поспешила успокоить поклонников, которые буквально завалили ее вопросами и пожеланиями побыстрее поправиться. По словам девушки, сейчас с ней все хорошо и ее здоровью ничего не угрожает.

Однако участница «Дома-2» уверена, что спастись ей удалось только чудом, ведь несмотря на то, что она чувствовала себя все хуже и хуже, и врачи приняли решение положить девушку в больницу, Майя отказалась от этого, подчеркнув, что для начала ей нужно обсудить все со своим будущим супругом Алексеем.

В результате, когда Донцова приехала на Поляну, участнице стало очень плохо. Алексей сразу же вызвал скорую помощь, однако медики долго не приезжали. По словам Майи, ее возлюбленный не стал больше звонить в больницу, а просто отвез девушку на автомобиле.
Майя Донцова могла умереть из-за скорой помощи, которая долго не приезжала

«Мы вызвали скорую помощь, но она долго не приезжала. Пришлось добираться машиной» - рассказала Донцова своим фанатам.

К слову, на данный момент Майя еще находится в больнице, где проходит дополнительные обследования. Об операции девушка пока ничего не сообщала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:05

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