Майя Донцова могла умереть из-за скорой помощи, которая долго не приезжала

«Мы вызвали скорую помощь, но она долго не приезжала. Пришлось добираться машиной» - рассказала Донцова своим фанатам.





На днях в социальных сетях появилась информация о том, что одну из участниц реалити-шоу «Дом-2» экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. А чуть позже Майя призналась, что попала в больницу из-за того, что у нее была диагностирована апоплексия яичника.Донцова поспешила успокоить поклонников, которые буквально завалили ее вопросами и пожеланиями побыстрее поправиться. По словам девушки, сейчас с ней все хорошо и ее здоровью ничего не угрожает.Однако участница «Дома-2» уверена, что спастись ей удалось только чудом, ведь несмотря на то, что она чувствовала себя все хуже и хуже, и врачи приняли решение положить девушку в больницу, Майя отказалась от этого, подчеркнув, что для начала ей нужно обсудить все со своим будущим супругом Алексеем.В результате, когда Донцова приехала на Поляну, участнице стало очень плохо. Алексей сразу же вызвал скорую помощь, однако медики долго не приезжали. По словам Майи, ее возлюбленный не стал больше звонить в больницу, а просто отвез девушку на автомобиле.К слову, на данный момент Майя еще находится в больнице, где проходит дополнительные обследования. Об операции девушка пока ничего не сообщала.