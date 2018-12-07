В Сети опубликовали тизер VIII сезона «Игры престолов»





Тридцатисекундный ролик демонстрирует резной стол-карту, который находится в зале Драконьего камня. На нём поверхность покрывается льдом, а также огнём. В свою очередь льдом замораживаются фигурки волка, а также дракона. По другую сторону стола огонь поглощает фигурку льва. Данные стихии сталкиваются в итоге на середине стола. Данное видео демонстрирует итог, а также кульминацию полностью всей истории, которая бала снята по серии популярных романов, которая носит название «Песнь льда и пламени».Кинолента «Игры престолов» является самым дорогостоящим сериалом. В нём снялось множество талантливых актёров. В фильме переплелись множество сюжетных линий. Данная лента отличается обилием откровенных сцен, а также частыми смертями главных персонажей. Заключительный сезон ленты «Игры престолов» должен выйти на экраны уже в апреле следующего года.