В Сети опубликовали тизер VIII сезона «Игры престолов»
В интернете опубликовали тизер финального VIII сезона киноленты «Игры престолов». Данный сериал стал самым дорогостоящим за всю историю современного кинематографа.
Тридцатисекундный ролик демонстрирует резной стол-карту, который находится в зале Драконьего камня. На нём поверхность покрывается льдом, а также огнём. В свою очередь льдом замораживаются фигурки волка, а также дракона. По другую сторону стола огонь поглощает фигурку льва. Данные стихии сталкиваются в итоге на середине стола. Данное видео демонстрирует итог, а также кульминацию полностью всей истории, которая бала снята по серии популярных романов, которая носит название «Песнь льда и пламени».
Кинолента «Игры престолов» является самым дорогостоящим сериалом. В нём снялось множество талантливых актёров. В фильме переплелись множество сюжетных линий. Данная лента отличается обилием откровенных сцен, а также частыми смертями главных персонажей. Заключительный сезон ленты «Игры престолов» должен выйти на экраны уже в апреле следующего года.
Тридцатисекундный ролик демонстрирует резной стол-карту, который находится в зале Драконьего камня. На нём поверхность покрывается льдом, а также огнём. В свою очередь льдом замораживаются фигурки волка, а также дракона. По другую сторону стола огонь поглощает фигурку льва. Данные стихии сталкиваются в итоге на середине стола. Данное видео демонстрирует итог, а также кульминацию полностью всей истории, которая бала снята по серии популярных романов, которая носит название «Песнь льда и пламени».
Кинолента «Игры престолов» является самым дорогостоящим сериалом. В нём снялось множество талантливых актёров. В фильме переплелись множество сюжетных линий. Данная лента отличается обилием откровенных сцен, а также частыми смертями главных персонажей. Заключительный сезон ленты «Игры престолов» должен выйти на экраны уже в апреле следующего года.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:02