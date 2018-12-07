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У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой выпадают волосы из-за частого наращивания

Бывшая звезда скандально-известной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева может остаться лысой. Интернет-пользователи продолжают активно обсуждать недавний прямой эфир Водонаевой, который в полной мере продемонстрировал, что Алена продолжает терять прежнюю привлекательность.
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой выпадают волосы из-за частого наращивания

Не секрет, что благодаря телепроекту «Дом-2» Алена стала весьма известной личностью, популярности которой по-прежнему завидуют многие ее коллеги по съемочной площадке, несмотря даже на то, что Водонаева довольно давно покинула Периметр.

На данный момент Алена то и дело хвастается своей страничкой в Instagram, за которой следит больше двух миллионов пользователей Сети, а также тем, что совсем скоро откроет собственный салон красоты, куда уже начала активно набирать людей.

Считанные часы назад Водонаева вышла в прямой эфир, в котором решила рассказать подписчикам о мастере по маникюру, к которому она обратилась во время поездки в Одессу. По словам Алены, ей очень хочется, чтобы и в ее заведении работал такой профессионал и лучше, чтобы это был мужчина, ведь это будет изюминкой ее салона.
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой выпадают волосы из-за частого наращивания

Впрочем, мало кого заинтересовал рассказ звезды «Дома-2» об Одессе и невероятном мастере по маникюру. Многие поклонники Алены обратили внимание на то, что Водонаева лишилась своей шикарной пышной шевелюры, а все из-за того, что часто прибегала к процедуре наращивания.

«Скоро лысой совсем будешь!» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:49

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