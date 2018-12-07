Анна Семенович жестко ответила поклонникам на призыв родить детей
Российская певица Анна Семенович дала жесткий ответ на мольбы поклонников о том, чтобы она быстрее родила детей. Эстрадная артистка всех поблагодарила за излишнюю заботу, но в ближайшее время обременять себя беременностью она не планирует.
Похоже, поклонников Анны Семенович больше, чем ее саму, беспокоит отсутствие детей. Несмотря на свой 38-летний возраст, певица не спешит погружаться в семейную жизнь. Она все так же ведет активный образ жизни: снимается в клипах и фильмах, выступает на концертах и позирует для модных журналов, поэтому времени на обустройство семейного очага певица просто не может найти.
Ранее Анна Семенович написала в своем микроблоге, что достигла того возраста, когда она готова стать матерью. Более того, она уверена в своих силах и считает, что для своих детей станет самой лучшей мамой. После таких признаний поклонники начали буквально умолять ее родить ребенка. Однако концерты и гастроли по разным городам у Анны Семенович пока остаются в более высоком приоритете.
Похоже, поклонников Анны Семенович больше, чем ее саму, беспокоит отсутствие детей. Несмотря на свой 38-летний возраст, певица не спешит погружаться в семейную жизнь. Она все так же ведет активный образ жизни: снимается в клипах и фильмах, выступает на концертах и позирует для модных журналов, поэтому времени на обустройство семейного очага певица просто не может найти.
Ранее Анна Семенович написала в своем микроблоге, что достигла того возраста, когда она готова стать матерью. Более того, она уверена в своих силах и считает, что для своих детей станет самой лучшей мамой. После таких признаний поклонники начали буквально умолять ее родить ребенка. Однако концерты и гастроли по разным городам у Анны Семенович пока остаются в более высоком приоритете.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:35