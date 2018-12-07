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Анна Семенович жестко ответила поклонникам на призыв родить детей

Российская певица Анна Семенович дала жесткий ответ на мольбы поклонников о том, чтобы она быстрее родила детей. Эстрадная артистка всех поблагодарила за излишнюю заботу, но в ближайшее время обременять себя беременностью она не планирует.
Анна Семенович жестко ответила поклонникам на призыв родить детей

Похоже, поклонников Анны Семенович больше, чем ее саму, беспокоит отсутствие детей. Несмотря на свой 38-летний возраст, певица не спешит погружаться в семейную жизнь. Она все так же ведет активный образ жизни: снимается в клипах и фильмах, выступает на концертах и позирует для модных журналов, поэтому времени на обустройство семейного очага певица просто не может найти.

Ранее Анна Семенович написала в своем микроблоге, что достигла того возраста, когда она готова стать матерью. Более того, она уверена в своих силах и считает, что для своих детей станет самой лучшей мамой. После таких признаний поклонники начали буквально умолять ее родить ребенка. Однако концерты и гастроли по разным городам у Анны Семенович пока остаются в более высоком приоритете.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:35

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