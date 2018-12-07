Эксперты предложили оригинальный подарок для любителей вина





В канун новогодних и рождественских праздников каждый задумывается над функциональным презентом для родных и друзей. На портале Mashable появилась публикация, в которой эксперты предложили оригинальный, а главное практичный подарок для настоящих любителей вина. Устройство, позволяющее сохранить уже открытый винный напиток свежим и таким же вкусным, представляет из себя графин в форме цилиндра и специальную пробку, которая запечатывает содержимое внутри колбы, не позволяя ему выветриваться или терять свои вкусовые качества. Таким образом ради желания выпить один бокал вина больше не придётся допивать сразу всю бутылку из-за боязни, что оно испортиться или станет непригодным к употреблению.К слову, уникальный графин для закупорки вина действительно может стать оригинальным презентом на любой праздник для истинных ценителей вина. Наличие в доме такого устройства позволить его владельцу чередовать разные вкусы напитка, зная, что ни одна из бутылок не будет выброшена зря.