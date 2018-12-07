На Южном Урале банда наемников избивала людей и снимала зверства на камеру





По имеющейся информации, группа молодых людей из Магнитогорска действовала по заказу наркодилеров. Преступники выбивали деньги из "закладчиков", не рассчитавшихся за сбытые наркотические вещества. Двух человек уже удалось арестовать, уведомили представители прокуратуры региона.Месяц назад в Сети появился видеоролик, где видно как четыре молодых человека в респираторах останавливают одного из местных жителей. Парни спрашивают у человека имя и возраст, а затем напоминают гражданину о поступке, за который нужно ответить. На кадрах можно увидеть, как зверски банда избивает человека ногами и палками. После этого парня несколько раз подняли и бросили на землю, при этом назвав его "крысой". Именно после опубликованных роликов сотрудники полиции приступили к проверке и поискам.Как отметили в прокуратуре, пострадавший боялся расправы и не подавал заявления в полицию. Известно, что есть ещё два человека, которые были избиты злоумышленниками, но заявления подавать не стали.