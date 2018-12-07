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Ольга Слуцкер показала на шуточном видео "новогоднее настроение" Федора Бондарчука

Ольга Слуцкер опубликовала на странице своего Instagram новый пост. В публикации знаменитость показала новогоднее настроение Федора Бондарчука.
Ольга Слуцкер показала на шуточном видео "новогоднее настроение" Федора Бондарчука

Ольга Слуцкер не часто делится со своими поклонниками в социальных сетях фото и видео. Но накануне известная бизнесвумен поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео. На ролике запечатлен Федор Бондарчук в шапке, которая сделана в виде новогодней елки, при этом головной убор "танцует" под музыку. Сам артист спокойно пьет чай и не обращает внимание на смех со стороны. В комментарии к видео Ольга Слуцкер написала строчку из известной песни: "И хорошее настроение не покинет больше вас".
Ольга Слуцкер показала на шуточном видео "новогоднее настроение" Федора Бондарчука

Подписчики бизнесвумен отреагировали моментально, они начали писать: "Классная елочка. с ней и чаю попить не скучно)), "Спасибо, подняли настроение на целый день)", "Федору Сергеевичу очень идет эта веселая шапочка", Новогоднее настроение у Бондарчука классное))", "Ха-ха-ха симпатично смотрится шапочка и Федор".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:55

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