Ольга Слуцкер показала на шуточном видео "новогоднее настроение" Федора Бондарчука

Ольга Слуцкер не часто делится со своими поклонниками в социальных сетях фото и видео. Но накануне известная бизнесвумен поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео. На ролике запечатлен Федор Бондарчук в шапке, которая сделана в виде новогодней елки, при этом головной убор "танцует" под музыку. Сам артист спокойно пьет чай и не обращает внимание на смех со стороны. В комментарии к видео Ольга Слуцкер написала строчку из известной песни: "И хорошее настроение не покинет больше вас".Подписчики бизнесвумен отреагировали моментально, они начали писать: "Классная елочка. с ней и чаю попить не скучно)), "Спасибо, подняли настроение на целый день)", "Федору Сергеевичу очень идет эта веселая шапочка", Новогоднее настроение у Бондарчука классное))", "Ха-ха-ха симпатично смотрится шапочка и Федор".