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Прохор Шаляпин посвятил стихи Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин посвятил стихи Виталине Цымбалюк-Романовской. Романтичной публикацией певец поделился в Instagram.
Прохор Шаляпин посвятил стихи Цымбалюк-Романовской

Очередной пост с экс-супругой Армена Джигарханяна появился на странице Прохора Шаляпина, восторгающегося новой пассией. Пара готовится к Новому году, успела нарядить ёлку и делится с подписчиками праздничным настроением. Певец до того счастлив в компании пианистки, что заговорил стихами.

"В этой зимней и колючей стуже пускай будет каждый кому-то нужен! Государству, например", - пошутил исполнитель.

Фанатам Шаляпина понравилось фото, где они с Цымбалюк-Романовской нежно обнимаются и не скрывают широкой улыбки. До этого певец познакомил поклонников с их с пианисткой "внебрачными детьми".

Так звёзды называют Тимошу и Тошу, французских бульдогов, которых решили завести вместе. Пара стала даже одеваться в похожем стиле. К примеру, когда выпал снег, Шаляпин достал свою "барскую" шубу, и такие же роскошные меха носит Цымбалюк-Романовская.

"С моей красавицей-принцессой мы счастливы, веселы, и нам море по колено", - не перестаёт хвастаться певец.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:33

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