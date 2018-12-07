Прохор Шаляпин посвятил стихи Цымбалюк-Романовской

"В этой зимней и колючей стуже пускай будет каждый кому-то нужен! Государству, например", - пошутил исполнитель.

"С моей красавицей-принцессой мы счастливы, веселы, и нам море по колено", - не перестаёт хвастаться певец.

Очередной пост с экс-супругой Армена Джигарханяна появился на странице Прохора Шаляпина, восторгающегося новой пассией. Пара готовится к Новому году, успела нарядить ёлку и делится с подписчиками праздничным настроением. Певец до того счастлив в компании пианистки, что заговорил стихами.Фанатам Шаляпина понравилось фото, где они с Цымбалюк-Романовской нежно обнимаются и не скрывают широкой улыбки. До этого певец познакомил поклонников с их с пианисткой "внебрачными детьми".Так звёзды называют Тимошу и Тошу, французских бульдогов, которых решили завести вместе. Пара стала даже одеваться в похожем стиле. К примеру, когда выпал снег, Шаляпин достал свою "барскую" шубу, и такие же роскошные меха носит Цымбалюк-Романовская.