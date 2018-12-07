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Учёные раскрыли секрет появления вдохновения

Международная группа учёных задалась вопросом, действительно ли для вдохновения людям творческих профессий нужна муза или они сами способны его себе создавать. И результат оказался достаточно неожиданным – человек способен сам влиять на вдохновение.
Учёные раскрыли секрет появления вдохновения

В качестве «подопытных» учёные пригласили группу дизайнеров, для которых создавались различные формы стимуляции процессов творчества. Этот эксперимент призван был показать роль внешнего воздействия на процесс «рождения идей». Дизайнеры-добровольцы должны были решить поставленные перед ними задачи с определённым стимулом и без него. При этом их мозговая деятельность анализировалась при помощи магнитно-резонансной томографии. В результате проводимого эксперимента было выявлено, разные формы стимуляции приводят к разным итогам.

Учёные определили, чем ближе относится форма стимулирования к конечному результату, тем выше итог. И наоборот, чем дальше форма, тем ниже результат, что происходит из-за напряжённой мозговой активности для построения логической цепочки.

То есть в результате, проведённого над творческими людьми эксперимента выяснилось – они вовсе не нуждаются в «музе», достаточно правильно себя стимулировать и этим получать необходимое вдохновение. Учёные предполагают, итоги их исследования в дальнейшем смогут помочь даже в разработке новых инженерных систем.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:25

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