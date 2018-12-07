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Инсайдеры: Новый Land Rover Defender 2019 года может стать "королем бездорожья"

Согласно инсайдерской информации, в настоящее время проводятся тестирования внедорожника. Land Rover Defender замечен на полигоне британской компании.
Инсайдеры: Новый Land Rover Defender 2019 года может стать "королем бездорожья"

Внедорожник Land Rover Defender широко известен и пользуется большой популярностью среди любителей езды по бездорожью. Данный автомобиль выпускался с 1948 года и снят с производства лишь в 2016 году. Судя по всему, перезапуска серии пришлось ждать совсем не долго.

Инсайдерам удалось сделать снимок внедорожника. Детали его корпуса скрыты камуфляжным покрытием, но из увиденного можно отметить пятидверный кузов и надпись «BEST4X4XFAR». Вероятно, данным хештегом разработчики дают понять, что Land Rover Defender - лучший полноприводный внедорожник.

Судя по слухам, инженеры британской компании переработают основу подвески внедорожника, а также создадут выбор между турбодизельным двигателем и гибридными моторами. Официально пока не поступала информация о релизе обновлённого «короля бездорожья». Возможно он появится на мировых рынках в 2019 году.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:17

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