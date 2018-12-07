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Отвергнутый победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев написал портрет Ольги Бузовой

Победитель телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев не только нарисовал портрет своей возлюбленной Ольги, но и даже доставил этот подарок в один из ее ресторанов.
Отвергнутый победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев написал портрет Ольги Бузовой

Стоит напомнить, что примерно три недели назад Денис во всеуслышание сообщил, что больше никогда не будет стараться вернуть Ольгу и даже на днях выкладывал у себя на страничке в Instagram в Stories публикацию, на которой он, сидя в автомобиле, держит за руку неизвестную девушку.

Довольно странно, что все свои слова Лебедев решил перечеркнуть, ведь написав портрет Бузовой, даже отправился в одно из ее заведений, чтобы преподнести презент новоиспеченной певице лично.

По словам финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову», эту картину он писал довольно долго и только сегодня закончил свою работу, поэтому решил не откладывать важные для себя дела в долгий ящик и сразу же поехал дарить портрет телеведущей «Дома-2».
Отвергнутый победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев написал портрет Ольги Бузовой

Считанные минуты назад нашим журналистам удалось узнать, что Ольги в ее ресторане «BUZfood» не оказалось, поэтому Денису пришлось оставить картину управляющему заведения, которого Лебедев буквально умолял срочно передать подарок владелице. Пока неизвестно, была ли исполнена просьба сыровара или нет, однако Бузова до сих пор ничего о подобном презенте от экс-избранника не говорила.
Отвергнутый победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев написал портрет Ольги Бузовой

К слову, сейчас свежий Stories Лебедева активно обсуждают в социальных сетях. По мнению интернет-пользователей, Денис продолжает пиариться за счет Ольги Бузовой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:46

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