В Красноярске сын убил мать и объявил ее в розыск





В Красноярске добровольцы из организации "Поиск пропавших детей" сообщили о нахождении пенсионерки, которая была убита своим сыном. Исчезла 78-летняя женщина 27 ноября, когда знакомые и родственники не смогли до неё дозвониться. Двери в квартиру исчезнувшей на улице Дубровинского пришлось вскрыть.Внутри оказался нетрезвый сын пенсионерки, который не выходит из запоя весь последний год. На расспросы следственных органов никакой информации мужчина не дал. Однако поисковиков насторожил тот факт, что женщина оставила с сыном собаку, хотя никогда так не делала. Также она не надела свою зимнюю обувь.Впоследствии труп пропавшей был найден, а её сына задержали по подозрению в убийстве. По некоторым данным, мужчина уже признался в совершении преступления. Следствие занимается выяснением всех обстоятельств дела. Дальнейшую участь преступника определит процессуальное решение.