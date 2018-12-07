АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах силовых тренировок для мужчин старше 40 лет
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

В Красноярске сын убил мать и объявил ее в розыск

В Красноярске пропавшая 78-летняя пенсионерка оказалась убита сыном, находящимся в запое. Подозреваемый дал следствию признательные показания.
В Красноярске сын убил мать и объявил ее в розыск

В Красноярске добровольцы из организации "Поиск пропавших детей" сообщили о нахождении пенсионерки, которая была убита своим сыном. Исчезла 78-летняя женщина 27 ноября, когда знакомые и родственники не смогли до неё дозвониться. Двери в квартиру исчезнувшей на улице Дубровинского пришлось вскрыть.

Внутри оказался нетрезвый сын пенсионерки, который не выходит из запоя весь последний год. На расспросы следственных органов никакой информации мужчина не дал. Однако поисковиков насторожил тот факт, что женщина оставила с сыном собаку, хотя никогда так не делала. Также она не надела свою зимнюю обувь.

Впоследствии труп пропавшей был найден, а её сына задержали по подозрению в убийстве. По некоторым данным, мужчина уже признался в совершении преступления. Следствие занимается выяснением всех обстоятельств дела. Дальнейшую участь преступника определит процессуальное решение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали о преимуществах силовых
Марина Африкантова уверена, что Ольга Рапунцель
Ученые: Витамин С уменьшает вредное влияние
«Дом-2»: Алексей Безус и Милена Безбородова снова
В Курганской области пьяный отец до смерти избил
Опубликован список электрических суперкаров 2024
Инсайдер: Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20
Звезда сериала "Саша+Маша" грезит предстоящим
Исследование: Избыточный сон повышает риски
Майя Донцова могла умереть из-за скорой помощи,
Шведские учёные выявили старейший след вируса чумы
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой выпадают
Geely представила гибридный минивэн Jiaji
Отвергнутый победитель шоу «Замуж за Бузову»
На Южном Урале банда наемников избивала людей и
Эксперты предложили оригинальный подарок для
На The Game Awards-2018 анонсировали трейлер
Дочь Тимати намерена стать балериной
Ученые порекомендовали возродить миссии на Уран и
В Ленобласти охотник случайно застрелил друга из
В Красноярске сын убил мать и объявил ее в розыск
«АвтоВАЗ» может стать производителем ситимобиля
В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне
TGA 2018: Bethesda представила зрелищный трейлер
Астрономы: Сера могла помочь зарождению жизни на
Ксения Бородина поздравила Регину Тодоренко с
Ученые: Современных технологий не хватит для
Ученые: 4000 лет назад в Антарктиде произошла
Милена Безбородова решила начать новую жизнь на
Koenigsegg Agera RT сможет набирать скорость
Просмотреть все новости