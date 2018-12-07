АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах силовых тренировок для мужчин старше 40 лет
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Серена Уильямс посоветовала Меган Маркл перестать быть милой

Знаменитая спортсменка Серена Уильямс посоветовала беременной Меган Маркл проявлять больше настоящих эмоций. Также теннисистка сказала, что супруги принца Гарри пора перестать быть милой.
Серена Уильямс посоветовала Меган Маркл перестать быть милой

Беременная Меган Маркл часто появляется на публике, при этом герцогиня Сассекская постоянно улыбается. Серена Уильямс отметила, что эта черта у многих вызывает зависть и жене принца Гарри необходимо перестать быть любезной и милой со всеми подряд. Спортсменка рассказала, что Меган Маркл не жалуется никогда, хотя очень часто слышит различные упреки в свой адрес. Члены королевской семьи указывают герцогине Сассекской на все ее проколы, а недавно сама королева потребовала, чтобы супруга принца Гарри сменила свой гардероб.
Серена Уильямс посоветовала Меган Маркл перестать быть милой

Сейчас Меган Маркл со своим супругом покинули королевский дворец и переехали в собственный дом, где и планируют воспитывать своего первенца. Недавно проявились слухи, что смена места жительства принца Гарри и его беременной супруги связано с конфликтом Меган Маркл и Кейт Миддлтон.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Жириновский убеждён, представителей
В Калининграде в квартире нашли мертвым
Дмитрий Саблин получил благодарность от Путина
Компания Кенеса Ракишева запустила автоклав в
Бывший спецагент США рассказал, что в Розуэлле
В Сети опубликовали тизер VIII сезона «Игры
Ольга Слуцкер показала на шуточном видео
Муж Ксении Собчак Виторган засветился в компании
Ольгу Серябкину раскритиковали за откровенное
В Техасе местная жительница засняла на закате НЛО
Новый смартфон Huawei P Smart засветился в
Прохор Шаляпин посвятил стихи Цымбалюк-Романовской
Учёные раскрыли секрет появления вдохновения
Инсайдеры: Новый Land Rover Defender 2019 года
Apple добавил поддержку USB-ключа безопасности
Мать Рапунцелей выступит в конкурсе «Человек года
В Пермском крае мужчина развратил 7-летнюю девочку
Серена Уильямс посоветовала Меган Маркл перестать
Эксперты рассказали о преимуществах силовых
Марина Африкантова уверена, что Ольга Рапунцель
Ученые: Витамин С уменьшает вредное влияние
«Дом-2»: Алексей Безус и Милена Безбородова снова
В Курганской области пьяный отец до смерти избил
Опубликован список электрических суперкаров 2024
Инсайдер: Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20
Звезда сериала "Саша+Маша" грезит предстоящим
Исследование: Избыточный сон повышает риски
Майя Донцова могла умереть из-за скорой помощи,
Шведские учёные выявили старейший след вируса чумы
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой выпадают
Просмотреть все новости