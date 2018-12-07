Серена Уильямс посоветовала Меган Маркл перестать быть милой





Беременная Меган Маркл часто появляется на публике, при этом герцогиня Сассекская постоянно улыбается. Серена Уильямс отметила, что эта черта у многих вызывает зависть и жене принца Гарри необходимо перестать быть любезной и милой со всеми подряд. Спортсменка рассказала, что Меган Маркл не жалуется никогда, хотя очень часто слышит различные упреки в свой адрес. Члены королевской семьи указывают герцогине Сассекской на все ее проколы, а недавно сама королева потребовала, чтобы супруга принца Гарри сменила свой гардероб.Сейчас Меган Маркл со своим супругом покинули королевский дворец и переехали в собственный дом, где и планируют воспитывать своего первенца. Недавно проявились слухи, что смена места жительства принца Гарри и его беременной супруги связано с конфликтом Меган Маркл и Кейт Миддлтон.