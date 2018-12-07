Серена Уильямс посоветовала Меган Маркл перестать быть милой
Знаменитая спортсменка Серена Уильямс посоветовала беременной Меган Маркл проявлять больше настоящих эмоций. Также теннисистка сказала, что супруги принца Гарри пора перестать быть милой.
Беременная Меган Маркл часто появляется на публике, при этом герцогиня Сассекская постоянно улыбается. Серена Уильямс отметила, что эта черта у многих вызывает зависть и жене принца Гарри необходимо перестать быть любезной и милой со всеми подряд. Спортсменка рассказала, что Меган Маркл не жалуется никогда, хотя очень часто слышит различные упреки в свой адрес. Члены королевской семьи указывают герцогине Сассекской на все ее проколы, а недавно сама королева потребовала, чтобы супруга принца Гарри сменила свой гардероб.
Сейчас Меган Маркл со своим супругом покинули королевский дворец и переехали в собственный дом, где и планируют воспитывать своего первенца. Недавно проявились слухи, что смена места жительства принца Гарри и его беременной супруги связано с конфликтом Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
Беременная Меган Маркл часто появляется на публике, при этом герцогиня Сассекская постоянно улыбается. Серена Уильямс отметила, что эта черта у многих вызывает зависть и жене принца Гарри необходимо перестать быть любезной и милой со всеми подряд. Спортсменка рассказала, что Меган Маркл не жалуется никогда, хотя очень часто слышит различные упреки в свой адрес. Члены королевской семьи указывают герцогине Сассекской на все ее проколы, а недавно сама королева потребовала, чтобы супруга принца Гарри сменила свой гардероб.
Сейчас Меган Маркл со своим супругом покинули королевский дворец и переехали в собственный дом, где и планируют воспитывать своего первенца. Недавно проявились слухи, что смена места жительства принца Гарри и его беременной супруги связано с конфликтом Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:01