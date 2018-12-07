Астрономы: Сера могла помочь зарождению жизни на других планетах





С помощью стратосферной обсерватории для инфракрасной астрономии (SOFIA) астрономы решили проверить свои предположения относительно того, что именно сера могла участвовать в зарождении жизни на других планетах. Догадки учёных основаны на том, что этот элемент химической таблицы входит в перечень 6 наиболее распространённых веществ, поддерживающих жизнедеятельность на Земле. Эксперты изучили скопление газа диоксида серы вблизи массивного молодого звёздного объекта MonR2 IRS3, и сравнили количество имеющегося SO2 c минимальным пределом для зарождения жизни.После проведённой работы астрономы пришли к выводу, что заблокированная во льду звёздного объекта сера сможет освободиться в случае его сублимации, что, вероятнее всего, приведёт к зарождению жизнедеятельности.