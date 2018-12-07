Ксения Бородина поздравила Регину Тодоренко с рождением сына

«Поздравляю, Регина! Наконец Вы стали мамой! Крепкого здоровья Вашему малышу!», «Какое это счастье! Поздравляю!», «Юхууу..мальчик! Поздравляю!» - пишут в Сети фанаты Тодоренко.







Буквально несколько часов назад стало известно о том, что Регина Тодоренко стала мамой. Однако знаменитость почему-то не спешит рассказывать, как проходили роды, сколько весит малыш и как они с мужем решили назвать новорожденного. Вместо этого, ведущая проекта «Пятница с Региной» разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщила, что на ее YouTube-канал уже подписано больше 500 тысяч пользователей.Впрочем, как можно наблюдать, это не помешало некоторым коллегам Тодоренко начать поздравлять ее с рождением сына. К примеру, Бородина оставила под последним постом Регины комментарий, в котором порадовалась за ведущую, ведь теперь она тоже стала мамой.На данный момент, сложно сказать, почему Регина и Влад продолжают скрывать от поклонников, что стали родителями, но интернет-пользователи уверены, что это связано лишь с тем, что звездные супруги очень суеверны и не хотят пока распространяться о самом важном событии в их жизни.