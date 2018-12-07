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«АвтоВАЗ» может стать производителем ситимобиля Zetta второго поколения

В 2021 году тольяттинский завод «АвтоВАЗ» может наладить производство ситимобиля Zetta второго поколения. Концепт электрокара Zetta «СИТИ Модуль-2» был продемонстрирован в Тольятти на форуме «Город будущего».
«АвтоВАЗ» может стать производителем ситимобиля Zetta второго поколения

Вторая генерация Zetta будет предназначена для людей с ограниченными возможностями. Автомобиль оборудуют таким образом, чтобы на нем было максимально удобно перемещаться в условиях городской застройки. Как и над первой версией электрокара, над разработкой второй генерации совместно трудились специалисты из Тольятти и Зеленограда.

Технические характеристики ситимобиля Zetta «СИТИ Модуль-2» пока не объявлены. Известно лишь то, что за работу каждого из четырех колес будет отвечать один электромотор. Вместе четыре двигателя смогут выдавать 98 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Вторая версия Zetta получит измененный экстерьер. Так, у автомобиля появится трубчатый каркас из стали, облаченный в панели из стеклопластика. Производителем ситикара может выступить «АвтоВАЗ», но производство машины начнется не ранее 2021 года.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:10

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