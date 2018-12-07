«АвтоВАЗ» может стать производителем ситимобиля Zetta второго поколения





Вторая генерация Zetta будет предназначена для людей с ограниченными возможностями. Автомобиль оборудуют таким образом, чтобы на нем было максимально удобно перемещаться в условиях городской застройки. Как и над первой версией электрокара, над разработкой второй генерации совместно трудились специалисты из Тольятти и Зеленограда.Технические характеристики ситимобиля Zetta «СИТИ Модуль-2» пока не объявлены. Известно лишь то, что за работу каждого из четырех колес будет отвечать один электромотор. Вместе четыре двигателя смогут выдавать 98 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Вторая версия Zetta получит измененный экстерьер. Так, у автомобиля появится трубчатый каркас из стали, облаченный в панели из стеклопластика. Производителем ситикара может выступить «АвтоВАЗ», но производство машины начнется не ранее 2021 года.