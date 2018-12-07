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В Ленобласти охотник случайно застрелил друга из ружья

В Ленобласти охотник случайным образом застрелил своего друга из ружья в процессе перезарядки. О непредумышленном убийстве виновник сообщил полиции сам.
В Ленобласти охотник случайно застрелил друга из ружья

5 декабря в 9 часов утра житель Ленобласти во время перезарядки ружья застрелил своего приятеля. Инцидент имел место в Волховском районе около населённого пункта Чуново. В лесу мужчины 29 и 33 лет решили поохотиться и воспользовались оружием ИЖ-17. Перезаряжая патроны, один из напарников произвёл выстрел в грудную клетку друга.

От ранения мужчина скончался на месте. Нашли тело погибшего правоохранители в нескольких километрах от деревни в полдень 6 декабря. Известно, что стрелок сам явился в полицию с повинной.

Сотрудники следственных органов изъяли у подозреваемого карабин, выпущенный в 1961 году без регистрации. Марку на ружье стёрли, однако фигурант дела сообщил, что ИЖ-17 он обнаружил лежащим в лесу. При этом разрешения на оружие мужчина не получал. Ведётся следствие, обстоятельства убийства выясняются.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:12

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