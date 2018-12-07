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Милена Безбородова решила начать новую жизнь на «Доме-2»

Самая «крикливая» участница телестройки «Дом-2» Милена Безбородова решила начать новую жизнь на проекте. По словам возлюбленной Алексея Безуса, она сама не ожидала от себя того, что ей удастся так сильно поменяться, а ее приоритеты резко изменятся.
Милена Безбородова решила начать новую жизнь на «Доме-2»

Как оказалось, до прихода на реалити-шоу «Дом-2» Милена во всеуслышание заявляла о том, что не хочет не только обзаводиться семьей, но и рожать своему будущему супругу наследников. Тем не менее, Безбородова добавляла, что все ее мысли могут в дальнейшем поменяться, однако дети у нее появятся не раньше 35-ти лет.

Не секрет, что ранее блондинка была заядлой тусовщицей, которая, несмотря на то, что умела зарабатывать хорошие деньги, быстро «спускала» их на несерьезные вещи. Однако на сегодняшний день все в жизни Милены поменялось. По словам Безбородовой, когда она встретила Алексея, она поняла, что хочет ради него становится лучше, ведь он стал любовью всей ее жизни.
Милена Безбородова решила начать новую жизнь на «Доме-2»

Сейчас девушка заявляет, что решила начать на «Доме-2» все с чистого чиста, но хочет, чтобы в этой ее «новой жизни» всегда присутствовал Безус, которому она уже даже готова родить ребенка. Причем, обзавестись карапузами Милена хочет в ближайшее время и только в стенах реалити-шоу.

Стоит заметить, что планы у Безбородовой «наполеоновские», однако пока неизвестно, как на такой сценарий смотрит бойфренд блондинки, ведь ранее он даже задумывался о том, чтобы расстаться с Миленой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:36

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