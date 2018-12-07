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Депутаты Верховной Рады Украины подрались в прямом эфире

Депутаты Рады Украины Олег Барна и Юрий Левченко подрались в прямом эфире. Произошло это в рамках передачи под названием "Рада".
Депутаты Верховной Рады Украины подрались в прямом эфире

Два народных деятеля были приглашены в студию телепередачи "Рада". В прямом эфире Олег Барна и Юрий Левченко начали активно обсуждать бюджет Вооруженных сил Украины и спорить, кто же имеет право об этом говорить. Член фракции "Блока Петра Порошенко" начал оскорблять своего оппонента, а то не стал молчать и ответил.

В результате словесной перепалки Олег Барна вскочил с места и быстро подошел к Юрию Левченко. В результате депутат Рады Украины нанес несколько ударов своему оппоненту, один из них оказался настолько сильным, что Юрий Левченко даже упал. Внефракционный депутат быстро встал и сел на место, при этом он заявил, что в порядке и он готов продолжать беседу, а Олега Барна вывели из студии.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:34

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