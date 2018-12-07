АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Сера могла помочь зарождению жизни на других планетах
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

В Рязанской области пропал 17-летний подросток

В Рязанской области объявили розыск пропавшего 17-летнего подростка. К поискам подключились представители волонтёрской организации, которые и сообщили данную информацию.
В Рязанской области пропал 17-летний подросток

По предоставленной информации, подросток вышел из дома 5 декабря, в среду, но так и не вернулся. До сих пор он не связывался с родными и друзьями и его точное местонахождение неизвестно.

Особые приметы, по имеющейся информации, у парня отсутствуют. Рост – 1,88 м, среднее телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы.

При выходе из дома подросток был одет в синюю куртку, джинсовые штаны и обут в кроссовки синего цвета. Предположительно имел при себе серый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем подростке или его предположительном месте нахождения, просьба звонить по номеру телефона 112.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне
TGA 2018: Bethesda представила зрелищный трейлер
Астрономы: Сера могла помочь зарождению жизни на
Ксения Бородина поздравила Регину Тодоренко с
Ученые: Современных технологий не хватит для
Ученые: 4000 лет назад в Антарктиде произошла
Милена Безбородова решила начать новую жизнь на
Koenigsegg Agera RT сможет набирать скорость
Депутаты Верховной Рады Украины подрались в
Эксперты дали 5 рекомендаций для сохранения
В Рязанской области пропал 17-летний подросток
Наталья Варлей рассказала о сексуальных
В Прикамье обнаружили тело 16-летней школьницы
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Создатели первой Fallout представили игру The
Российские водители смогут сами выбирать
Испанские астрофизики зафиксировали возле
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев попросил Кети
Супруг Лаймы Вайкуле опроверг слухи об эмиграции
В Детройте Lexus покажет хардкорное купе RC F
Николай Басков подшутил в комментариях над
Исследователи выявили массовое вымирание
Виктория Боня резко осудила жену Павла Мамаева,
Эксперты рассказали о самых частых неисправностях
В Петербурге школьник выстрелил в мужчину в ходе
В Китае ученые создали долговременную
Александр Розенбаум сделал потерявшей сознание
Смартфон Sony Xperia Note Flex появился на новом
Фанаты не узнали Лободу на новом откровенном фото
Алена Савкина (Рапунцель-младшая) совсем скоро
Просмотреть все новости