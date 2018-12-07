В Рязанской области пропал 17-летний подросток





По предоставленной информации, подросток вышел из дома 5 декабря, в среду, но так и не вернулся. До сих пор он не связывался с родными и друзьями и его точное местонахождение неизвестно.Особые приметы, по имеющейся информации, у парня отсутствуют. Рост – 1,88 м, среднее телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы.При выходе из дома подросток был одет в синюю куртку, джинсовые штаны и обут в кроссовки синего цвета. Предположительно имел при себе серый рюкзак.Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем подростке или его предположительном месте нахождения, просьба звонить по номеру телефона 112.