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Опубликован список электрических суперкаров 2024 года

Для большого числа автопроизводителей электрокары являются главным продуктом. Разработчики рассказали, выход каких моделей автомобилей следует ожидать до 2024 года.
Опубликован список электрических суперкаров 2024 года

С каждый годом всё сильней становится заметна тенденция на приобретение автолюбителями электрокаров. Производители полагают, что влияние электрического транспорта на авторынок со временем только усиливается. В ближайшие 5 лет следует ожидать релизы таких суперкаров как Porsche Taycan EV, Audi e-tron GT, Aston Martin DBX, Tesla Model Y, BMW iX3, Roadster и Mersedes-Benz EQS.

По мнению разработчиков, это ещё не полный список грядущих новинок, а также ожидается расширение линейки данных производителей за счёт новых моделей. Они добавили, что спрос на электротранспорт ощутимо возрастает.



 
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Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 14:36

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