Опубликован список электрических суперкаров 2024 года





С каждый годом всё сильней становится заметна тенденция на приобретение автолюбителями электрокаров. Производители полагают, что влияние электрического транспорта на авторынок со временем только усиливается. В ближайшие 5 лет следует ожидать релизы таких суперкаров как Porsche Taycan EV, Audi e-tron GT, Aston Martin DBX, Tesla Model Y, BMW iX3, Roadster и Mersedes-Benz EQS.По мнению разработчиков, это ещё не полный список грядущих новинок, а также ожидается расширение линейки данных производителей за счёт новых моделей. Они добавили, что спрос на электротранспорт ощутимо возрастает.