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Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков в интервью заявил, что у него было очень много сексуальных партнерш

Экс-участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» 34-летний Валентин Коробков на днях дал весьма откровенное интервью, в котором рассказал, сколько у него было девушек.
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков в интервью заявил, что у него было очень много сексуальных партнерш

Нужно сказать, что признание Коробкова очень удивило его поклонников, которые принялись буквально забрасывать мужчину новыми вопросами о его личной жизни. А все из-за того, что на вопрос журналистов, сколько у Валентина за его 34 года было сексуальных партнерш, участник шоу «Замуж за Бузову» назвал такое количество девушек, которое просто шокировало многих фанатов проекта.

Как выяснилось, сначала Коробков пытался избежать вопросов о его интимной жизни, а потом и вовсе заявил, что просто не считал партнерш, с которыми его связывает «волшебство». Когда же репортер поставил конкретный вопрос, было ли у Валентина больше ста девушек, бизнесмен из Чити ответил сразу же и даже объяснил, почему.
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков в интервью заявил, что у него было очень много сексуальных партнерш

По словам участника шоу, который пытался завоевать сердце самой Ольги Бузовой, у него было больше ста сексуальных партнерш, а все потому, что он два года жил в Соединенных Штатах Америки и там к интиму девушки относятся куда проще.

Впрочем, потом Валентин поспешил оправдать себя. Коробков отметил, что со всеми своими девушками пытался создать крепкую пару, ведь просто-таки мечтал о полноценной семье. Тем не менее, 34-летний мужчина считает, что в его жизни было всего лишь три женщины, так как именно с ними его связывают длительные отношения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:22

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