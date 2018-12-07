Новый смартфон Huawei P Smart засветился в GeekBench





Согласно опубликованным данным, новый смартфон от китайской компании Huawei оснащен микропроцессором Kirin 710. Камерофон оборудован 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 на 1080 точек, 3 Гб ОЗУ, аккумуляторной батареей на 3320 мАч и возможностью выбора объёма флеш-памяти на 32 Гб или 64 Гб. Девайс функционирует на операционной системе Android 9.0 Pie. Также отмечено наличие дактилоскопического датчика, двухмодульная камера и фронтальный объектив на 24 Мп.Презентация Huawei P Smart, вероятно, состоится в конце 2018 года.