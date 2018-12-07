Российские водители смогут сами выбирать страховщика ОСАГО

"Это потребует изменений систем автоматизации у страховщиков. Одновременно запланированы изменения по требованию Банка России, новому КБМ, а также доработка самого приложения", - объяснил Уфимцев.





Российские автомобилисты в 2019 году смогут назначить себе замещающего страховщика ОСАГО. Система "Единого агента" осуществляет продажу полисов в тех убыточных регионах страны, где сами компании непосредственно не присутствуют. Таким образом, ОСАГО с 2016 года выступает в качестве посредника.Убытки распределяются между всеми участниками РСА (союза автомобильных страховщиков). Такой системой на сегодняшний день пользуются 17 регионов России.Электронные полисы ОСАГО можно открыть с 2017 года посредством программы "е-Гарант". Если клиенту недоступны услуги на сайте той или иной страховой компании, то механизм автоматически переносит его на другой доступный ресурс.Назначить замещающего страховщика самостоятельно россияне смогут со 2 апреля будущего года. Такое решение было принято на прошедшем собрании РСА, как информирует директор союза Евгений Уфимцев.