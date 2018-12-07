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Российские водители смогут сами выбирать страховщика ОСАГО

Российские водители в будущем году смогут сами выбирать себе страховщика ОСАГО. Об этом информирует исполнительный директор РСА.
Российские водители смогут сами выбирать страховщика ОСАГО

Российские автомобилисты в 2019 году смогут назначить себе замещающего страховщика ОСАГО. Система "Единого агента" осуществляет продажу полисов в тех убыточных регионах страны, где сами компании непосредственно не присутствуют. Таким образом, ОСАГО с 2016 года выступает в качестве посредника.

Убытки распределяются между всеми участниками РСА (союза автомобильных страховщиков). Такой системой на сегодняшний день пользуются 17 регионов России.

Электронные полисы ОСАГО можно открыть с 2017 года посредством программы "е-Гарант". Если клиенту недоступны услуги на сайте той или иной страховой компании, то механизм автоматически переносит его на другой доступный ресурс.

Назначить замещающего страховщика самостоятельно россияне смогут со 2 апреля будущего года. Такое решение было принято на прошедшем собрании РСА, как информирует директор союза Евгений Уфимцев.

"Это потребует изменений систем автоматизации у страховщиков. Одновременно запланированы изменения по требованию Банка России, новому КБМ, а также доработка самого приложения", - объяснил Уфимцев.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:09

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