Российские водители смогут сами выбирать страховщика ОСАГО
Российские водители в будущем году смогут сами выбирать себе страховщика ОСАГО. Об этом информирует исполнительный директор РСА.
Российские автомобилисты в 2019 году смогут назначить себе замещающего страховщика ОСАГО. Система "Единого агента" осуществляет продажу полисов в тех убыточных регионах страны, где сами компании непосредственно не присутствуют. Таким образом, ОСАГО с 2016 года выступает в качестве посредника.
Убытки распределяются между всеми участниками РСА (союза автомобильных страховщиков). Такой системой на сегодняшний день пользуются 17 регионов России.
Электронные полисы ОСАГО можно открыть с 2017 года посредством программы "е-Гарант". Если клиенту недоступны услуги на сайте той или иной страховой компании, то механизм автоматически переносит его на другой доступный ресурс.
Назначить замещающего страховщика самостоятельно россияне смогут со 2 апреля будущего года. Такое решение было принято на прошедшем собрании РСА, как информирует директор союза Евгений Уфимцев.
Российские автомобилисты в 2019 году смогут назначить себе замещающего страховщика ОСАГО. Система "Единого агента" осуществляет продажу полисов в тех убыточных регионах страны, где сами компании непосредственно не присутствуют. Таким образом, ОСАГО с 2016 года выступает в качестве посредника.
Убытки распределяются между всеми участниками РСА (союза автомобильных страховщиков). Такой системой на сегодняшний день пользуются 17 регионов России.
Электронные полисы ОСАГО можно открыть с 2017 года посредством программы "е-Гарант". Если клиенту недоступны услуги на сайте той или иной страховой компании, то механизм автоматически переносит его на другой доступный ресурс.
Назначить замещающего страховщика самостоятельно россияне смогут со 2 апреля будущего года. Такое решение было принято на прошедшем собрании РСА, как информирует директор союза Евгений Уфимцев.
"Это потребует изменений систем автоматизации у страховщиков. Одновременно запланированы изменения по требованию Банка России, новому КБМ, а также доработка самого приложения", - объяснил Уфимцев.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:09